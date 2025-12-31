Verano 2026: ¡Atención, bañista! Más de 50 playas de Lima se encuentran como 'No saludables'

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cientos de playas del litoral limeño recibirán a miles de bañistas en los próximos meses por el inicio de la temporada de verano. Durante este periodo, miles de ciudadanos buscan pasar un divertido y relajante momento en las aguas del océano nacional tratando de aplacar el sofocante calor que suele sentirse por esta parte del año.

Más de 50 playas de Lima son no saludables

Lamentablemente, y como sucede casi todos los años, la plataforma 'Verano Saludable' del Ejecutivo reporta hasta el momento la existencia de 50 playas que se encuentran bajo la condición de 'no saludables' por lo que no se recomienda que ninguna persona se bañe en sus aguas.

Esta información vital se conoce a pocas horas de la llegada del Año Nuevo donde miles de limeños acuden a las playas a modo de celebración. Como se sabe, bañarse en playas que se encuentran dentro de esta lista podría ser bastante perjudicial para la salud de cualquier persona.

Según la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), estas aguas contaminadas podrían provocar infecciones en la piel y también gastrointestinales ya que cuentan con la presencia de bacterias fecales.

Diversas playas de Chorrillos se encuentran como 'no saludables'.

Dentro de las playas más conocidas en esta lista se encuentran, Los Pocitos y Las Conchitas de Ancón, San Pedro, Arica y Pulpos en Lurín, Makaha, La Pampilla I en Miraflores, Las Sombrillas y Los Yuyos en Barranco, Agua Dulce Norte B, Agua Dulce Sur A y La Herradura en Chorrillos, entre otras.

Playas 'no saludables' al sur de Lima

En Punta Hermosa, uno de los balnearios más concurridos durante el verano, también hay playas dentro de esta lista por lo que los bañistas deberán tener cuidado. Por ejemplo, la Playa Blanca, Señoritas, La Isla, Kontiki y Punta Hermosa Norte fueron incluidas en la nómina.

En San Bartolo existe una situación similar ya que ambas playas de San Bartolo Norte y San Bartolo Sur no están habilitadas para recibir veraneantes. Naplo y Las Ninfan presentan un panorama similar.

Es importante precisar que el portal también señala que de momento existen 19 playas saludables las cuales están completamente aptas para recibir a quienes busquen aplacar el calor. Dentro de ellas se encuentra Playa Hermosa en Ancón, Las Sombrillas en Chorrillos o El Silencio en Punta Hermosa.

En resumen, existen actualmente más de 50 playas en el litoral limeño que se encuentran en condición de 'no saludables' en pleno verano y a horas de recibir el Año Nuevo.