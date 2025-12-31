Rodrigo Ureña se despide de la 'U' con emotivo mensaje: "Siempre traté de defender esta camiseta"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varias semanas de rumores, Universitario anunció oficialmente la salida de Rodrigo Ureña tras temporadas. El volante chileno fue clave para la obtención del segundo tricampeonato en la historia del club y ahora todo parece indicar que se convertirá en nuevo jugador de Millonarios de Colombia.

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario

Luego del posteo crema, el volante utilizó su cuenta de Instagram para publicar una extensa carta la cual contenía un mensaje de despedida hacia el club, los hinchas y otros personajes que fueron claves durante su estadía en Ate.

En primer lugar, Rodrigo Ureña resaltó que todo este tiempo en Universitario tuvo momentos buenos y malos fuera de los resultados. Además aclaró que siempre buscó el bienestar del club por encima de cualquier interés personal.

"Ha sido un camino duro con altas y bajas, pero juntos supimos superar muchos obstáculos. Siempre traté de defender los colores y el escudo de esta camiseta con todo lo que tenía, jamás puse mis intereses personales a la hora de entrar a una cancha de fútbol y tengo la tranquilidad absoluta de que todo lo que di fue desde el cariño y el respeto hacia la historia de un club tan importante como Universitario", indicó.

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario con emotivo mensaje.

Seguidamente, el nacido en Chile recordó a Jorge Fossati y Manuel Barreto dentro de su mensaje a quienes destacó durante su permanencia en Universitario. A su vez, indicó que la 'U' nunca saldrá de su corazón ya que el club lo hizo vivir los mejores años de su carrera.

"Un día una persona muy importante para que yo llegara al club me dijo "llegará el día en que te vayas de la U, pero la U nunca se irá de ti" y tuvo razón. Por esto quiero agradecer a esta persona, quién me trajo al club y me hizo sentir como si estuviera en el patio de mi casa; Manuel Barreto con su eterno respaldo y respeto a mi fútbol, un pilar fundamental en mi llegada a Universitario", agregó.

Desea lo mejor a Universitario

Por último, el 'Pitbull' le deseó lo mejor al elenco crema pidiendo que se mantengan por el buen camino, además de destacar a los seres humanos con quien compartió en estos años.

"La gente que siempre estuvo dispuesta a dejar su ego de lado por el bien común y por el bien del equipo. Eso habla del respeto y el cariño que tenemos el uno por el otro, sin dudas se disfrutaba como en pocos lugares y es en parte a la calidad humana de este grupo", finalizó.

De esta manera, Rodrigo Ureña se despidió de Universitario con un emotivo mensaje en sus redes sociales.