Tres incendios en vísperas de Año Nuevo dejan heridos

En Tacna, se registraron tres incendios en simultáneo previas a la llegada por el Año Nuevo 2026. Los siniestros ocurridos en Leguía, el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa y en Pampas de Viñani, alertaron a los pobladores de la zona.

Joven queda grave en Leguía horas antes del Año Nuevo

El siniestro más grave se registró en la Asociación Villa Cristo Rey, en el centro poblado Leguía, detrás del centro de salud. Una vivienda de material noble, utilizada como depósito de cartón, ropa de segundo uso y otros elementos inflamables, fue consumida rápidamente por las llamas. El fuego generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Durante la emergencia, Gladis Elena N. N., de 22 años, hija de los propietarios, resultó gravemente herida al intentar escapar del inmueble con el cabello y la ropa en llamas. Vecinos actuaron de inmediato, arrojándole agua para auxiliarla antes de que efectivos policiales la trasladaran al Hospital Hipólito Unanue.

"El reporte médico inicial señala que presenta quemaduras en aproximadamente el 60 % de su cuerpo y su pronóstico es reservado", informó el director del hospital, Eddy Vicente, en declaraciones a un medio local. La joven permanece internada en la unidad de trauma shock bajo cuidados intensivos, siendo la única paciente con lesiones graves derivadas de este incendio.

La situación generó mayor alarma al confirmarse que la vivienda contaba con conexiones de gas natural y que una posible fuga habría originado el fuego. Las compañías de bomberos 24 y 110, junto a unidades de Alto de la Alianza y Pocollay, trabajaron intensamente debido a que las llamas se reavivaban por la gran cantidad de material inflamable acumulado.

Vecinos evitan tragedia con menor en Viñani

Casi al mismo tiempo, cuando muchas familias ultimaban los preparativos para recibir el Año Nuevo, otro incendio se reportó en una vivienda de dos pisos en Villa El Reservista, distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. En el interior solo se encontraba un menor con leve discapacidad.

Gracias a la rápida intervención de los vecinos y agentes de seguridad ciudadana, el niño fue rescatado antes de que el humo consumiera el segundo nivel del inmueble. Los residentes utilizaron baldes con agua para controlar el fuego hasta la llegada de los bomberos, registrándose únicamente daños materiales.

Tercer incendio cierra el año en Pampas de Viñani

Horas después, un tercer incendio movilizó nuevamente a los hombres de rojo hacia la Asociación Virgen del Carmen, en Pampas de Viñani. El fuego afectó la vivienda de Nieves Nina, donde se almacenaba gran cantidad de ropa de segundo uso. Las llamas consumieron la mercadería y dejaron severos daños, aunque no se reportaron víctimas.

Estos incendios, ocurridos en la antesala del Año Nuevo, dejan un mensaje reflexivo: la acumulación de material reciclable sin control convierte viviendas en bombas de tiempo y pone en riesgo a familias enteras.