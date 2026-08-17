Rescatan a familias atrapadas tras inundaciones provocadas por lluvias en Lima Sur

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas precipitaciones registradas durante la noche del domingo 16 de agosto ocasionaron inundaciones en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, afectando viviendas y dejando vehículos inmovilizados. Equipos de emergencia utilizaron botes inflables para auxiliar a personas atrapadas.

Familias fueron auxiliadas

El incremento del caudal de agua dejó a varias familias en condición vulnerable, debido a que no podían abandonar sus viviendas ni desplazarse con normalidad por las calles.

Ante esta situación, equipos de rescate llegaron hasta los puntos más afectados y emplearon botes inflables para trasladar a personas que permanecían refugiadas en los segundos niveles de sus casas.

Equipo rescatista auxiliar a habitantes de una vivienda en Villa El Salvador

La emergencia también perjudicó el tránsito vehicular. Automóviles particulares, taxis y unidades de transporte público quedaron detenidos al no poder atravesar los sectores anegados.

Conductores quedaron atrapados

Uno de los incidentes ocurrió cuando un conductor intentó atravesar una zona cubierta por agua, pero no logró avanzar debido a la profundidad. Su automóvil quedó casi completamente cubierto, por lo que los rescatistas intervinieron rápidamente y lo evacuaron utilizando un bote inflable.

🚨 #LOÚLTIMO | Lluvia en Lima: Policía rescató a hombre que quedó encima de su auto al intentar pasar vía inundada en Villa El Salvador. pic.twitter.com/JF5OQ4HmJf — Roger García (@Aderly) August 17, 2026

Otro episodio se produjo en un by-pass, donde la gran cantidad de agua acumulada dificultó el desplazamiento de los vehículos. En medio de la emergencia, un adulto tuvo que abandonar una unidad llevando a un niño en brazos para ponerlo a salvo.

🚨 #RGreportes | Intensa lluvia en Lima inunda calles y viviendas en diferentes distritos de la capital: pic.twitter.com/m1XBwCbvNS — Roger García (@Aderly) August 17, 2026

Aniegos complican tránsito

La acumulación de agua también convirtió diversos tramos de las vías en zonas de difícil circulación y dejó vehículos menores varados. De acuerdo con la información proporcionada, el Senamhi registró hasta 4,2 milímetros de lluvia, lo que ocasionó complicaciones en los sistemas de desagüe de varios sectores de Lima.

Unidades de transporte público y urbanizaciones quedaron totalmente inundadas

Lima carece de alcantarillado adecuado

El panorama resulta más complicado en zonas que presentan deficiencias de canalización y alcantarillado, por lo que las precipitaciones pueden generar rápidamente aniegos.

La situación vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar la infraestructura de drenaje y preparar las vías urbanas ante posibles lluvias de mayor intensidad durante los próximos meses, en un contexto de cambios climáticos y de la eventual presencia del fenómeno El Niño.

Desde la noche del domingo 16 de agosto, las fuertes lluvias registradas provocaron anegamientos en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, perjudicando viviendas y dejando vehículos varados. Ante la emergencia, equipos de rescate emplearon botes inflables para evacuar a personas atrapadas.