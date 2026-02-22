Ica: Huaicos bloquean carretera Panamericana Sur en km 337 y dejan cientos de vehículos varados

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡A tomar precauciones! Desde este sábado 21, el tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur quedó totalmente bloqueado a la altura del kilómetro 337, en el distrito de Ocucaje, Ica, debido a la caída de fuertes huaicos.

Tramo de Panamericana Sur seriamente afectado por huaicos

Tras el colapso del único carril que permanecía habilitado, el fenómeno meteorológico restringió seriamente el pase de norte a sur y de sur a norte. El otro carril ya había sido arrasado por el deslizamiento de lodo y piedras que trajeron los huaicos anteriores.

Según informes periodísticos de Canal N y TVPerú, esta situación ha generado que cientos de vehículos queden varados y atrapados durante varias horas: buses, camiones y autos particulares. Incluso, se reportó un camión volcado tras intentar avanzar pese al tramo afectado.

Ante la emergencia, los pasajeros se vieron obligados a realizar cadenas humanas para transitar por la zona afectada, mientras que la Policía de Carreteras controla la zona y evita que conductores intenten cruzar.

Tránsito restringido en el km 337 en la Panamericana Sur, en Ocucaje.

A horas de la tarde, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acudieron a la zona afectada e informaron que los trabajos de emergencia demorarían, al menos, doce horas.

Asimismo, indicaron que se realizará el reencauzamiento del agua de la quebrada ubicada en la parte superior del punto afectado. Hasta el cierre de esta nota, a las 11:30 de la mañana del domingo 22 de febrero, se reportó que el tránsito en este tramo continúa restringido.

Además, el MTC anunció que, una vez culminados los trabajos, la circulación podría restablecerse parcialmente y por tramos horarios, para permitir el pase de vehículos que se dirijan en ambos sentidos.

Al respecto, la alcaldesa de Ocucaje, Laura Peña, solicaitó al gobierno del presidente José María Balcázar y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuyos integrantes aun no están oficializados, que su jurisdicción sea incluida en la declaratoria de emergencia por lluvias, para facilitar la contratación de maquinaria pesada para liberar vías.

Peña precisó que no solo la carretera ha sido dañada, sino que aproximadamente 160 hectáreas de cultivo se han visto afectados por los desastres naturales: uva, pecanas, pallares y otros productos quedaron cubiertos por el lodo.

Recomendaciones del Indeci ante emergencias por lluvias y crecida de ríos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte sobre los peligros de las lluvias intensas y la crecida de los ríos, por lo que sugiere: