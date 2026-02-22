Javier Rabanal hace CONTUNDENTE autocrítica tras el 2-2 ante Cristal: "El responsable soy yo"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal y Universitario protagonizaron este sábado 21 de febrero el partido más importante de la fecha 4 del Torneo Apertura el cual terminó con un empate 2-2 lleno de emociones. Pese a la igualdad, los cremas se van con un sin sabor ya que fueron amplios dominadores del partido el cual iban ganando durante gran parte del mismo.

Javier Rabanal y su contundente autocrítica

Como era de esperarse, los hinchas merengues se pronunciaron en redes y responsabilizaron a Javier Rabanal como el principal responsable de la no victoria en el Alberto Gallardo. Esto fue ratificado por el propio estratega español en la conferencia de prensa que realizó tras el pitazo final.

Al ser consultado por el rendimiento de los jugadores que ingresaron en la segunda parte, el director técnico de Universitario reconoció que la responsabilidad de ello recae en él ya que parte de sus labores es asegurar que sus futbolistas puedan brindar lo mejor de sí cada vez que son tomados en cuenta.

"El responsable del empate soy yo. Creo que, si le daban más tiempo, eran capaces de ganar. Acá no tengo jugadores titulares o suplentes; es responsabilidad mía que todos estén al 100% y disponibles. Los cambios disminuyeron al equipo drásticamente", indicó.

Javier Rabanal: "El responsable del empate soy yo" pic.twitter.com/HOsXyl8Ywu — Carlos Arrunategui (@12CarlosAndres) February 22, 2026

Duro mensaje a sus jugadores

Luego de asumir la responsabilidad, Rabanal no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a sus futbolistas de cara al futuro cercano. El español dejó en claro que todos tendrán que estar en óptimas condiciones para que puedan rendir de la mejor manera al momento de ser requeridos.

Según indicó, no permitirá que haya un grupo de jugadores que se conformen con ser suplentes ya que de ser así, los dejará fuera de la convocatoria con el correr de las fechas en el Torneo Apertura.

"No había indicación de meternos atrás, aun con los delanteros lo hicimos. Aquí no hay once jugadores que son los que juegan siempre y el resto pueden estar por ahí entretenidos jugando tres o cuatro veces al año, sus 15 minutitos y a ver qué pasa. No. Aquí hay que estar al 100% siempre y los que no entiendan tendrán que ver los partidos desde las gradas", precisó.

En resumen, Javier Rabanal, entrenador de Universitario, hizo una contundente autocrítica tras el empate 2-2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El técnico reconoció que los cambios disminuyeron el rendimiento de su equipo y aprovechó para enviar un mensaje a sus jugadores.