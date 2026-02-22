José María Balcázar se reunió en dos ocasiones con abogado de Vladimir Cerrón en Palacio

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde su designación como presidente de la República, José María Balcázar ha sostenido diversas reuniones con los principales protagonistas de la política nacional tal como indicó en las primeras horas de su gobierno.

Por ejemplo, el ahora mandatario recibió en la casa de Pizarro al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, y con el excandidato a la presidencia, Hernando de Soto, Sin embargo, un cónclave llevado a cabo este último sábado ha llamado la atención ya que se trata de un personaje ligado a Vladimir Cerrón

José Balcázar se reunió con abogado de Vladimir Cerrón

A través del portal Transparencia, Exitosa pudo conocer que Loly Herrera Lavado, abogado del prófugo líder de Perú Libre, visitó Palacio de Gobierno en dos oportunidades este último sábado 21 de febrero.

Estos encuentros se dieron luego que el letrado fuera confirmado como futuro secretario general de Palacio. Además, también se rumoreó que Vladimir Cerrón estaría detrás de la conformación del gabinete que deberá tomar juramento en los próximos días.

Otro integrante de Perú Libre como Richard Rojas, secretario nacional del partido, también estuvo en la casa de Pizarro de acuerdo a lo indicado por Transparencia. Esto no hace más que confirmar que el movimiento político del lápiz tendrá una fuerte presencia en el gobierno durante los próximos meses.

Las reuniones de José Balcázar

Al igual que Loly Herrera, José María Balcázar recibió a los congresistas Darwin Espinoza de Podemos Perú, Isabel Cortez no agrupada y Héctor Valer de Somos Perú. Tal como lo indicó días atrás, la idea del nuevo Jefe de Estado es dialogar con los representantes de todos los movimientos políticos para así llegar a un consenso.

Además, mientras forma su gabinete, el integrante de Perú libre se reunió con la ministra de Economía, Denise Miralles y el de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, para conversar sobre el inicio de los trabajos de la nueva Carretera Central.

En este encuentro también estuvo presente el gobernador de Junín Zósimo Cárdenas quien será parte de este cuestionado megaproyecto. Según se pudo conocer, el Estado designó un total de 600 millones de soles para la construcción de esta etapa inicial.

En resumen, el flamante presidente de la República, José María Balcázar, se reunió con el abogado de Vladimir Cerrón en Palacio de Gobierno este último sábado 21 de febrero. Esto se da luego que se indicara que el prófugo líder de Perú Libre tendría injerencia directa en el nuevo gobierno.