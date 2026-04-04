Restricción de camiones en Carretera Central por Semana Santa 2026: Horarios y rutas alternas del MTC

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el fin de facilitar el retorno de miles de limeños tras el feriado largo de Semana Santa, el MTC restringirá la circulación de vehículos de carga pesada en la Carretera Central. Conoce aquí cuándo se aplicará la medida y las rutas alternas disponibles.

MTC prohíbe vehículos de carga pesada en Carretera Central

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció esta restricción con el objetivo de garantizar orden y seguridad a los pasajeros que regresen a Lima, de modo que el alto tránsito vehicular no genere contratiempos.

La prohibición temporal de circulación se aplicará este domingo 5 de abril para vehículos de carga mayores a 3.5 toneladas. Rige en la Ruta Nacional PE-22, del km 19 en Ñaña al km 145 en Pucará, en ambos sentidos. La medida estará vigente desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m.

Por ello, el Gobierno habilitó cinco rutas alternas estratégicamente establecidas para los conductores de estos vehículos, por lo que estos contarán con opciones de viaje fluidas entre la costa y la sierra central.

De esta forma, se permitirá una mejor fluidez del tránsito hacia la capital y se potenciará la conectividad.

El #MTC habilitó cinco rutas alternas para facilitar el retorno por la Carretera Central y mejorar la fluidez del tránsito hacia Lima. 🛣️🚗🚌



Estas opciones permiten un viaje más ordenado y seguro para miles de ciudadanos.🤝✨



🗞️Más información aquí: https://t.co/EPXDsaKZhY pic.twitter.com/cC48Wqscv1 — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) April 5, 2026

Rutas alternas en la Carretera Central durante el domingo 5 de abril

A continuación, se detallan las rutas dispuestas por el MTC para los camiones de carga:

Ruta 1: Óvalo Río Seco - Sayán - Oyón - Ambo, disponible para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes.

Óvalo Río Seco - Sayán - Oyón - Ambo, disponible para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes. Ruta 2: Huaral - Acos - Huayllay - Desvío Cochamarca - Desvío Cerro de Pasco, habilitada exclusivamente para vehículos livianos.

Huaral - Acos - Huayllay - Desvío Cochamarca - Desvío Cerro de Pasco, habilitada exclusivamente para vehículos livianos. Ruta 3: Lima - Canta - Huayllay - Desvío Cochamarca - Desvío Cerro de Pasco, apta para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes.

Lima - Canta - Huayllay - Desvío Cochamarca - Desvío Cerro de Pasco, apta para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes. Ruta 4: Cañete - Lunahuaná - Desvío Yauyos - Huancayo, recomendada para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes (exceptuando buses de dos pisos).

Cañete - Lunahuaná - Desvío Yauyos - Huancayo, recomendada para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes (exceptuando buses de dos pisos). Ruta 5: Pisco - Pámpano - Rumichaca - Plazapata - Huancavelica - Izcuchaca - Huancayo, para unidades livianas y de hasta 2 ejes.

Contraflujo en Panamericana Sur durante retorno por Semana Santa

Ante el masivo retorno de veraneantes del sur hacia Lima este domingo 5 de abril tras el feriado largo, la Municipalidad de Lima anunció la activación del contraflujo vehicular en un tramo de la Panamericana Sur.

Mediante la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), la comuna limeña informó que este cambio se dará en la recta comprendida entre el km 52 de la vía, a la altura de La Chutana, y el km 10, en el puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores.

La medida tendrá vigencia el último día de Semana Santa 2026, el domingo 5 de abril, desde las 10 a.m. hasta la medianoche.