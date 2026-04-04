Papa León XIV preside su primera Vigilia Pascual en el Vaticano: "Dios no quiere nuestra muerte"

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La noche de este sábado 4 de abril, ocurrió un hito en el Vaticano: el Papa León XVI presidió su primera Vigilia Pascual en lo que viene siendo la primera Semana Santa de su Pontificado. Durante esta Misa, se refirió a temas que aquejan al mundo, como las guerras.

La primera Vigilia Pascual del Papa León XIV en el Vaticano

La llamada "madre de todas las vigilias" se celebra cada Sábado Santo por la Iglesia católica, cuando vela en espera y conmemora la Resurrección de Jesucristo, la noche santa en la que Jesús venció definitivamente el pecado, el mal y la muerte.

En la Basílica de San Pedro, la vigilia se inició con la sede a oscuras y con el Pontífice bendiciendo el fuego del Cirio pascual, que tiene grabado el año 2026 y las letras alfa y omega, representando la eternidad de Dios. El Papa lo bendijo y colocó cinco clavos de incienso, simbolizando los clavos de Cristo.

Mientras los asistentes entonaban Lumen Christi y prendían sus velas, el Papa y los obispos ingresaban en procesión a la Basílica. Instantes después, se encendieron las luces del templo.

Posteriormente, un diácono entonó el Pregón Pascual ante el Cirio, un canto que habla sobre la resurrección de Cristo, para luego dar inicio con siete lecturas del Antiguo Testamento y dos del Nuevo.

Tras la lectura del evangelio, el Papa bautizó a 10 catecúmenos provenientes de Corea, Reino Unido y Portugal, a quienes se les revistió con una túnica blanca para luego recibir el sacramento de la Confirmación.

Discurso en la homilía vinculó el pecado con las guerras actuales

Durante la homilía, el Santo Padre habló del "pecado que divide y mata", y cómo Dios, ante su dureza, "responde con el poder del amor que une y devuelve la vida".

León XIV comparó los pecados con la piedra del sepulcro, "una barrera muy pesada que nos encierra y nos separa de Dios, tratando de hacer morir en nosotros sus palabras de esperanza".

En ese sentido, se refirió a los conflictos armados, como el de Rusia con Ucrania o el de Irán, Irael y Estados Unidos, subrayando el "aislamiento entre pueblos y naciones" y que no nos deben "paralizar".

"Algunos oprimen el corazón del hombre, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el rencor; otras, consecuencia de las primeras, rompen los lazos entre nosotros, como la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones. ¡No dejemos que nos paralicen!", exhortó Robert Prevost.

La noche de este Sabado Santo, 4 de abril, el Papa León XIV ofició en el Vaticano su primera Vigilia Pascual, la "madre de todas las vigilias", durante casi tres horas. En ella, se refirió al "aislamiento entre pueblos y naciones" y las guerras.