Retiro AFP de hasta S/21,400: ¿Tu DNI termina en 7 u 8? Estas son las FECHAS clave en que podrás solicitar tu dinero

Miles de afiliados ya iniciaron su solicitud para el octavo retiro de su AFP; sin embargo, surge una duda, qué días podrán realizar el trámite aquellos cuyo Documento de Identidad Nacional (DNI) terminan en dígitos 7 u 8.

Octavo retiro AFP 2025

El proceso de retiro de AFP avanza poco a poco, de acuerdo al procedimiento operativo anunciado por la SBS y la Ley N.º 32445, que permite que los afiliados puedan disponer de sus fondos al Sistema Privado de Pensiones (SPP). A través de un trámite 100% digital y gratuito, se podrá obtener hasta 4 UIT, equivalente a S/21,400 de sus aportes.

El horario para registrar tu pedido es de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., teniendo en cuenta que no la plataforma no estará habilitada en feriado. Asimismo, cabe recordar que los requisitos esenciales para no tener inconvenientes es que tengas a la mano el número de tu DNI, la clave web de la administradora en la que estés afiliado y el número de tu cuenta bancaria, que no debe ser mancomunada.

Antes de realizar el trámite, también debes recordar que las personas podrán disponer de su dinero en cuatro armadas, cada una de 1 UIT (S/.5,350), recién luego de 30 días de haber ingresado la solicitud y cada 30 días sucesivos hasta completar el monto solicitado.

¿Tu DNI termina en 7 u 8? Cronograma de solicitud AFP

Es así que, siguiendo el cronograma establecido por el último dígito del DNI, muchos peruanos podrán retirar su dinero de las AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP o Profuturo AFP. En medio de este proceso que inició el 21 de octubre, muchos se preguntan qué pasa con aquellos cuyos documento de identidad termina en 7 u 8.

Pues bien, según el calendario de la Asociación de AFP, los afiliados cuyo DNI termina en esas dos cifras, tienen las siguientes fechas clave para solicitar el desembolso de sus fondos:

Afiliados con DNI que termina en 7: Podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre , y el 1 de diciembre.

, y el Días para retirar si tu DNI culmina en 8: Podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

Pero no te preocupes si tu DNI no termina en esos dígitos, ya que existen más fechas en este mes para el trámite, e incluso, para aquellos que no lograron solicitar al acceso de hasta 4 UIT de su AFP a tiempo. Puedes revisar todos los detalles del calendario en este cuadro:

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

Diferencia entre último dígito y dígito verificador

Conoce la ubicación de ambos códigos que son importantes para iniciar algún trámite u otra gestión que debas hacer, especialmente ahora que podrás solicitar el retiro de tu AFP.

El último dígito del DNI: se usaba para identificar la fecha de registro según el cronograma de la Asociación de AFP.

se usaba para identificar la fecha de registro según el cronograma de la Asociación de AFP. Dígito verificador del DNI: se usaba al momento de solicitar el retiro.

Diferencia entre el último dígito y el dígito verificador de tu DNI.

Es así como se revelaron qué días podrán registrar su solicitud de retiro de AFP los afiliados cuyo DNI termina en 7 u 8. El trámite es virtual y gratuito en cualquiera de las cuatro administradoras de tus fondos de pensiones.