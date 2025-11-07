Retiro AFP de hasta S/21,400: ¿Qué afiliados podrán solicitar el desembolso de su dinero este 7 de noviembre?

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de afiliados en las AFP se encuentran realizando su solicitud de retiro para sacar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos privados de pensiones. Sin embargo, surge una duda ¿cuál es el único grupo que podrá pedir el desembolso de su dinero este viernes, 7 de noviembre? Todos los detalles en esta nota.

Octavo retiro AFP 2025

El octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) inició oficialmente el martes 21 de octubre de 2025, pero no todos pudieron solicitar su dinero en esa fecha por el cronograma oficial escalonado, de acuerdo al último dígito de su DNI, conforme la Ley N.º 32445, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo.

Conforme a lo establecido en la normativa, el trámite es 100% virtual en las respectivas plataformas de las administradoras Integra, Hábitat, Prima y Profuturo, las cuales estarán habilitadas de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., excepto los feriados.

Asimismo, se recuerda que es necesario saber el número de tu DNI, tu número de cuenta donde deseas que se realice el depósito (debe estar a tu nombre y no mancomunada) y, por último, la contraseña web para acceder a la AFP en el que estés afiliado.

Otra consideración a tener en cuenta es que el cronograma es solo para pedir tu dinero, y recién, en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que fue presentada la solicitud ante la AFP, se realizará el primer desembolso de hasta 1 UIT.

¿Quiénes pueden solicitar su AFP este viernes?

Hasta la fecha aquellos afiliados cuyo documento de identidad terminaba en letra, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ¿pero qué pasa con los números restantes? ¿No podrán solicitar sus aportes acumulados? No te preocupes, ya que aquellos cuyo DNI culmina en el dígito 6 podrán pedir el desembolso de sus fondos este viernes, 7 de noviembre.

Pero no solo eso, puesto que este grupo tiene la oportunidad de realizar el proceso el 10 y 28 de noviembre del presente año. En caso tu documento termine en otro número puedes revisar el día que te toca teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

¿Cuándo será el desembolso de tu dinero?

A continuación te brindamos un cuadro donde podrás conocer el cronograma de desembolsos, pagos, plazos máximos y fechas estimadas, según la fecha en que realizaste la solicitud, ¡toma nota!

Tabla de Pagos Pagos Plazo Máximo Fecha estimada 1er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde que se presenta la solicitud A más tardar el 20 de noviembre de 2025 2do. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso Hasta el 20 de diciembre de 2025 3er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso 19 de enero de 2026 aproximadamente 4to. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) o saldo 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso Miércoles 18 de febrero de 2026 aprox.

Así que si estás pensando en retirar tu AFP recuerda que hay un cronograma para registrar tu solicitud y, de acuerdo a ello, solo un grupo determinado de afiliados podrá realizar el trámite este viernes, 7 de noviembre: ¡los que tengan su DNI con el último dígito 6!