Retiro AFP de hasta S/21,400: ¿Qué afiliados podrán solicitar el desembolso de su dinero este 7 de noviembre?

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/11/2025
Miles de afiliados en las AFP se encuentran realizando su solicitud de retiro para sacar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos privados de pensiones. Sin embargo, surge una duda ¿cuál es el único grupo que podrá pedir el desembolso de su dinero este viernes, 7 de noviembre? Todos los detalles en esta nota.
Octavo retiro AFP 2025
El octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) inició oficialmente el martes 21 de octubre de 2025, pero no todos pudieron solicitar su dinero en esa fecha por el cronograma oficial escalonado, de acuerdo al último dígito de su DNI, conforme la Ley N.º 32445, aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo.
Conforme a lo establecido en la normativa, el trámite es 100% virtual en las respectivas plataformas de las administradoras Integra, Hábitat, Prima y Profuturo, las cuales estarán habilitadas de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., excepto los feriados.
Asimismo, se recuerda que es necesario saber el número de tu DNI, tu número de cuenta donde deseas que se realice el depósito (debe estar a tu nombre y no mancomunada) y, por último, la contraseña web para acceder a la AFP en el que estés afiliado.
Otra consideración a tener en cuenta es que el cronograma es solo para pedir tu dinero, y recién, en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que fue presentada la solicitud ante la AFP, se realizará el primer desembolso de hasta 1 UIT.
¿Quiénes pueden solicitar su AFP este viernes?
Hasta la fecha aquellos afiliados cuyo documento de identidad terminaba en letra, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ¿pero qué pasa con los números restantes? ¿No podrán solicitar sus aportes acumulados? No te preocupes, ya que aquellos cuyo DNI culmina en el dígito 6 podrán pedir el desembolso de sus fondos este viernes, 7 de noviembre.
Pero no solo eso, puesto que este grupo tiene la oportunidad de realizar el proceso el 10 y 28 de noviembre del presente año. En caso tu documento termine en otro número puedes revisar el día que te toca teniendo en cuenta el siguiente cuadro:
¿Cuándo será el desembolso de tu dinero?
A continuación te brindamos un cuadro donde podrás conocer el cronograma de desembolsos, pagos, plazos máximos y fechas estimadas, según la fecha en que realizaste la solicitud, ¡toma nota!
Así que si estás pensando en retirar tu AFP recuerda que hay un cronograma para registrar tu solicitud y, de acuerdo a ello, solo un grupo determinado de afiliados podrá realizar el trámite este viernes, 7 de noviembre: ¡los que tengan su DNI con el último dígito 6!