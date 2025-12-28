PNP captura a sucesor de 'Maldito Cris': Era cabecilla de banda criminal en Lima Norte

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó durante la madrugada del 24 de diciembre a Gleimer de Jesús Ramos, actual cabecilla del brazo armado D.E.S.A. 3, 'Los Nuevos Sanguinarios', organización criminal ligada al Tren de Aragua.

Las autoridades policiales lo posicionan como el sucesor del criminal 'Maldito Cris', cuyas actividades criminales atemorizaron a diversas empresas de transportes y negocios en Lima Norte.

Capturan a sucesor de 'Maldito Cris'

Fue intervenido junto a su pareja en un domicilio en el distrito de San Martín de Porres desde donde habría coordinado diversos crímenes en contra de ciudadanos del territorio peruano.

Se trata de Gleimer de Jesús Ramos de nacionalidad venezolana quien fue capturado con una identificación falsa a nombre de Víctor Jefferson Luna Hernández para despistar.

Ramos habría intentando cambiar su apariencia física con el fin de no ser reconocido, pero un tatuaje ubicado en el antebrazo izquierdo terminó por delatarlo ante las autoridades peruanas.

El detenido contaba con un amplio prontuario criminal que arrastraba desde su llegada al Perú en el 2018 donde ingresó de forma ilegal. El mismo año fue detenido por robo agravado en grado de tentativa y recluido en el establecimiento penitenciario de Lurigancho.

Vinculación con 'Maldito Cris'

Tras recuperar su libertad en el 2023, el sujeto reingresó al mundo del crimen y escaló hasta posicionarse como un cabecilla dentro de la organización criminal D.E.S.A. 3, la cual fue anteriormente encabezada por alias "Maldito Cris".

En declaraciones para Domingo Al Día, el comandante PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, precisó que Gleimer de Jesús contaba con las mismas tácticas criminales que el abatido "Maldito Cris", Christopher Joseph Fuentes Gonzales.

De esta manera, ambos criminales compartían maniobras criminales para evadir la justicia como permanecer ocultos, recurrir a identidades falsad, intentar de cambiar de apariencia, entre otros.

Extorsionaba a comerciantes y empresas de transporte

Según la investigación policial, la organización criminal D.E.S.A. 3, tenía entre sus principales víctimas a las empresas de transporte y comerciantes de diversos puntos de Lima Norte.

Entre sus operaciones del crimen se encontraba la intimidación, amenazas constantes, cobro de cupos. Además, están involucrados en numerosos actos de sicariato.

Al momento de la intervención en el domicilio, se capturó a su pareja identificada como Elianay Enríquez Gómez, de nacionalidad venezolana y con 33 años. La intervenida habría funcionado como encargada del dinero producto del crimen.

El presunto sucesor del 'Maldito Cris', Gleimer de Jesús Ramos fue capturado durante las vísperas a Navidad tras haber encabezado a 'Los Nuevos Sanguinarios', brazo armado de la organización criminal D.E.S.A. 3. Esta sería su segunda intervención policial en el Perú.