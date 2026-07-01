Familiares de peruanos en Venezuela denuncian falta de asistencia tras terremotos mediante teléfono de ayuda

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis humanitaria en Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio también golpea a la comunidad peruana residente en ese país, muchos también quedando damnificados, sobre todo quienes habitaban en La Guaira, el sector más afectado por el desastre natural.

Familiares de connacionales denunciaron que la asistencia oficial es insuficiente y que el teléfono habilitado por la Cancillería peruana para brindar apoyo no estaría funcionando correctamente al no derivar la comunicación con el gobierno venezolano.

Testimonios de familiares

Gisella Navarrete, miembro de la Asociación de Apoyo a Peruanos Retornados e Hijos, señaló que su organización, junto con familiares de peruanos en Venezuela, exige que el número de asistencia realmente sirva para establecer contacto con las autoridades del consulado y facilitar el retorno de los connacionales.

Navarrete advirtió que esta falta de comunicación directa impide una ayuda rápida y eficaz. Según sus fuentes, algunos peruanos ya se encuentran en situación de calle y extrema vulnerabilidad, como el caso de una madre peruana identificada en La Guaira. viviendo en la vía pública junto a sus dos hijos menores de uno y cinco años.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Familiares de peruanos afectados por los recientes terremotos en Venezuela expresaron su preocupación por la falta de asistencia. Asimismo, una vocera aseguró que el teléfono habilitado por Cancillería para brindar ayuda a connacionales no estaría... pic.twitter.com/CkhNA4bik9 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 1, 2026

Los familiares sostienen que, en medio de la emergencia, la ausencia de un canal de comunicación efectivo agrava la situación de los peruanos atrapados en Venezuela. La denuncia apunta a que, en lugar de recibir asistencia consular inmediata, los afectados deben lidiar con trámites burocráticos que retrasan la ayuda.

Acciones oficiales de Cancillería

Días atrás, mediante un comunicado, la Cancillería peruana informó que mantiene contacto con connacionales en Caracas, concretó la evacuación de dos ciudadanos vulnerables y coordina con autoridades venezolanas la búsqueda de cuatro desaparecidos, los cuales fueron ubicados horas después el mismo 29 de junio.

#NoticiasTorreTagle | ¡Asistencia y alerta permanente en situación de emergencia! 🚨 🇻🇪



La Cancillería monitorea de cerca la situación de los peruanos en Venezuela. Los cuatro connacionales que fueron reportados desaparecidos fueron ubicados. Lamentablemente dos miembros de una... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 30, 2026

Además, envió un avión Hércules con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria y apoyo de bomberos y ONG. Sin embargo, los familiares consideran que estas acciones no han sido suficientes para atender casos urgentes de peruanos en situación crítica.

La denuncia de los familiares pone en evidencia las dificultades que enfrentan los peruanos en Venezuela para acceder a asistencia efectiva en medio de la tragedia. Mientras la Cancillería asegura que mantiene gestiones y envíos de ayuda, los testimonios revelan que la falta de comunicación directa y la burocracia estarían dejando a connacionales en condiciones de abandono.

El reto inmediato es garantizar que los canales de apoyo funcionen de manera real y efectiva, para que ningún peruano quede desprotegido en medio de la emergencia.