Retrasos en Nuevo Jorge Chávez: Exministra Lazarte acusa presuntas fallas ocultas en el aeropuerto

La exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, se pronunció sobre la situación de la inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, señalando que sospecha que las verdaderas deficiencias, que se desconocen, podrían dilatar aún más su apertura. La exfuncionaria aclaró que el Estado habría hecho todo lo posible para que se concrete la apertura.

En una reciente entrevista, la exjefa de la cartera indicó que debe hacerse público cuál es la verdadera situación de la infraestructura del nuevo terminal aéreo. Señaló que, de no conocerse cuáles son las falencias reales, establecer una fecha para su inauguración puede resultar inexacto.

"El Ministerio debiera de comunicar cuál es la situación real. En dos meses, sin conocer cuál es el verdadero problema, yo no me atrevería a decir que vamos a llegar a cumplirlo. (...) Si no conocemos cuál es la verdadera falla, qué es lo que está sucediendo, es simplemente una fecha de las tantas más que ha habido", argumentó la exministra para Canal N.