RLA asegura que asistió al programa de Andrés Hurtado por caso de ayuda social: "Es bajo decir que pago"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió a la investigación fiscal que corre en torno a quien sería una persona cercana a él, el recientemente investigado presentador de televisión, Andrés Hurtado. Sobre los hechos, recalcó que debe esclarecerse si es que realmente existió una devolución del oro incautado y quienes serían los implicados en el caso, incluyendo fiscales.

Sobre sus relaciones con el controvertido animador de programa, explicó que su acercamiento se debió a que este lo habría apoyado a hacer ayudas sociales. Asimismo, señaló que su nexo con lo que ahora se le critica a Hurtado es uno más de los cuestionamientos que corren sobre su gestión y que no lo amedrentará.

"Yo tengo la relación de haber hecho ayuda social, que es mi espíritu, lo he hecho toda mi vida. Y he visto un canal de ayuda. Un caso específico, te estoy hablando, pero es uno de 10 o 20. He puesto de la mía. Es bien bajo decir eso decir que yo estoy pagando (Por ir al programa de Andrés Hurtado) Me dicen 'Oye qué obras tienes', digo aquí están mis obras, están mis videos", acotó el burgomaestre.