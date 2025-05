Rondas campesinas de Pataz no acatarán toque de queda y exigen su derogación: "Nos está haciendo daño"

13/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Santos Quispe, el presidente de las rondas campesinas de Pataz, solicitó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, derogar el decreto de toque de queda en Pataz. "No podemos acatar, nos está haciendo daño", declaró.

Buscan el "pan de cada día"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Quispe manifestó su incomodidad ante la medida tomada por el Estado peruano tras la masacre de 13 mineros en Pataz. Según precisó, la población en Pataz estaría siendo seriamente afectada en el ámbito laboral y de estudios.

"Este decreto lo sacan para toda la provincia de Pataz, donde viene el toque de queda. Al haber toque de queda, la gente no puede salir a hacer sus quehaceres temprano porque aquí la gente madruga entonces nos están incomodando porque toda la gente no es minera. Hay gente que negocia, estudia, tiene que ver sus animales y tienen que madrugar", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Quispe explicó que las rondas campesinas en Pataz se desempeñan en cumplir con la seguridad ciudadana, sin embargo, también realizan otras actividades que campo, comercio, agricultura y demás, por lo que el toque de queda resultaría ser perjudicial para obtener el "pan de cada día".

Comunicado de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas - Pataz

Cabe mencionar que, esta afección es realmente seria debido a que la mayoría de pobladores suele despertar a tempranas horas del día, específicamente en la madrugada, con la finalidad de realizar sus labores como de costumbre. "A las 6 de la mañana ya es tarde", agregó Santos.

"La gente madruga tiene sus quehaceres, entonces prácticamente nos están incomodando para ir a cumplir nuestras funciones como obreros en busca del pan para nuestros hijos", precisó.

Además, Quispe se refirió al pronunciamiento emitido por la Central Única Provincial de Rondas Campesinas - Pataz, señalando que no acatarán el toque de queda establecido desde las 06:00 am hasta las 06:00 pm. "La gente vive de su trabajo, no tiene otro ingreso", añadió.

Según el presidente de las rondas campesinas de Pataz, cuando tuvieron la opción de dialogar con Dina Boluarte para explicarle la distribución de dicho lugar a fin de evitar este tipo de problemas, la mandataria los dejó esperando en Palacio de Gobierno y asistió a una conferencia de prensa. "Nosotros no sabíamos que es lo que iba a decir la presidenta", manifestó.

De esta manera, el presidente de las rondas campesinas de Pataz, Santos Quispe anunció que la población de dicha zona no acatará el toque de queda debido al "daño" que les estaría realizando dicha medida.