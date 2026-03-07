Rotura de gasoducto en Cusco: TGP tiene 10 días para presentar informe tras la emergencia, según experto

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exdirector de Hidrocarburos del MINEM, Erick García, señaló que Transportadora de Gas del Perú (TGP) cuenta con un plazo de diez días, tras la emergencia, para presentar un informe técnico final que explique las causas de la rotura del gasoducto.

10 días para presentar informe final

García expone que la norma establece que cualquier empresa del sector hidrocarburo tiene un plazo para presentar informes respecto a este tipo de emergencias; el primero de ellos es un informe preliminar a presentar hasta 24 horas después, hecho que sí fue presentado por TGP.

Ahora, la empresa transportadora cuenta con un plazo de hasta 10 días hábiles para presentar un informe final de investigación de la emergencia ocurrida en Matarani. En ella se debe incluir la causa de la rotura, cómo se atendió y qué medidas va a adoptar. Este informe debe ser presentado ante el ente técnico, Osinergmin.

"Osinergmin, como parte de supervisión de seguridad, lo validará u observará, y al final tiene la obligación de hacer ese informe, contrastar y tener un informe final en donde sabremos qué pasó: si fue fala maniobra, si fue falta de mantenimiento, sabotaje, ahorita es muy prematuro decirlo", indicó.

Indicó que ahorita lo primordial es dar "todas las facilidades a la empresa" en materia de logística; hecho que sí está siendo por el Estado.

Reparación del ducto

El exdirector de Hidrocarburos del MINEM indicó que la reparación involucra reemplazar tramos de dos ductos: uno de líquidos de 12 pulgadas y otro de 32 pulgadas; ambos de grandes cargas.

El reemplazo incluye la realización de pruebas de estos ductos que implica el transporte de maquinarias, personal, entre otros. "No es una tarea fácil, pero sobre todo porque se ha complejizado por el acceso", precisa García.

Indicó que pese a las complicaciones, de acuerdo al cronograma establecido por TGP, "se está cumpliendo" con los avances y no hay una "desviación" en lo establecido. Ello, debido a que se estimo que el plazo de reparación es de 15 días, precisamente hasta quincena de marzo.

Respecto a las medidas adicionales adoptadas por el Gobierno, indicó que "son positivas" porque preventivas. Ello, porque el Gobierno está buscando que la demanda de GLP baje para asegurar las otras demandas del mercado. "Mientras más difusión hagas de los (grifos) más baratos es que muchos comiencen a bajar para poder competir", precisó.

Con el fin de determinar la causa de la rotura en el gasoducto, TGP cuenta con 10 días hábiles para presentar el informe final.