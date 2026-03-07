Gabriel Boric se despide de presidencia de Chile: "Con la frente en alto y las manos limpias"

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A cuatro días de dejar la presidencia de Chile, Gabriel Boric, encabezó un mitin con el fin de despedirse de sus partidarios en la plaza Constitución, frente al Palacio de La Moneda, en el centro de Santiago de Chile.

Durante su intervención, precisó que ha brindado lo mejor de sí durante su estadía en la presidencia con el fin de poder decir que deja el cargo "con la frente en alto y con las manos limpias"

Gabriel Boric se despide de la presidencia

Este sábado 7 de marzo, a cuatro días del proceso de transición de mando en Chile, Gabriel Boric protagonizó un encuentro al frente de la sede de la República chilena. En ella, brindó un discurso leído desde un balcón del edificio presidencial.

Durante su lectura invitó a sus partidarios a "volver a ser mayoría". Ello, en medio de una alta desaprobación de su gobierno la cual alcanza hasta el 56.6% gozando con un popularidad alrededor del 31%, de acuerdo a una última encuesta Pulso Ciudadano.

"Les prometo desde el fondo de mi corazón que hago lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad y poder decir con tranquilidad y convicción que me doy con la frente en alto y con las manos limpias", precisó.

El encuentro contó con la participación de más de cuatro mil seguidores concentrados en la plaza Constitución. Este último encuentro ocurre en medio de las tensiones con el presidente electo, José Antonio Kast, el cual puso "término al proceso de traspaso" presidencial.

Por su parte, Kast ha participado este mismo sábado de la cumbre 'Shields of the Americas', tras la invitación de la Casa Blanca, consolidando su postura de derecha en un encuentro junto a otros presidentes americanos.

Kast puso término a proceso de traspaso

El pasado martes 3 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast anunció el término del proceso de traspaso del cargo con Gabriel Boric.

El abrupto encuentro entre ambas figuras políticas concluyó con la ruptura del tradicional acuerdo realizado entre mandatarios chilenos. Ello, luego que Kast acusara a Gabriel Boric de "falta de información" respecto al proyecto de cable submarino chino, acuerdo que disgusta a Estados Unidos.

Ante ello, Boric acusó de "empañar" el traspaso mas se mostró conforme con continuar con las "conversaciones acordadas". El encuentro de 22 minutos en el Palacio de la Moneda terminó por separar a ambas figuras políticas las cuales no han retomado las conversaciones.

A pocos días de finalizar su mandato, Gabriel Boric se despidió de sus partidarios y aseguró salir del cargo con "la frente en alto y las manos limpias".