Universidad de Lima rechaza medidas del gobierno y anuncia actividades presenciales pese a crisis del GNV

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incidente ocurrido en el distrito de Megantoni en Cusco en el cual se rompió un ducto que transporta el gas de Camisea al resto del país, ha generado una grave crisis energética, especialmente en Lima Metropolitana y Callao.

Por ello, el gobierno anunció una serie de medidas para mitigar el impacto por la falta de gas natural. Una de estas disposiciones fue la suspensión de las clases presenciales en los colegios, institutos y universidades durante la próxima semana.

Universidad de Lima mantendrá clases presenciales

Pese a esta indicación, la Universidad de Lima emitió un comunicado en sus redes sociales dejando en claro que no acatarán la misma ya que mantendrán sus actividades académicas y administrativas de manera presencial.

En esa misma línea, el escrito señala que el examen de admisión programado para este domingo 8 de marzo por la mañana, también se llevará a cabo de acuerdo a lo programado. Eso sí, la casa de estudios lamentó la situación que vive el país y espera que las autoridades del Ejecutivo encuentren pronta solución.

"Ante las medidas adoptadas por el Gobierno debido a la actual energética, informamos que el examen de admisión programado para mañana, domingo 8 de marzo, se realizará con normalidad. Asimismo, las actividades académicas y administrativas previstas para la próxima semana también continuarán con normalidad", indicaron.

Examen de admisión de San Marcos se realizó con normalidad

Otra casa de estudios que continuó con sus actividades dejando de lado las disposiciones anunciadas por Denisse Miralles, fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La decana de América cumplió la primera jornada de su proceso de admisión durante las primeras horas de este sábado 7 de marzo.

Incluso, la universidad habilitó una serie de buses en diferentes partes de Lima para que los postulantes puedan llegar sin problema alguna a raíz de la crisis energética que se vive. Exitosa acudió al lugar para constatar como los futuros cachimbos cumplieron con su respectiva evaluación.

Una madre de familia saludó la decisión de la casa de estudios al asegurar que su hijo se había preparado durante varios meses por lo que una reprogramación habría sido más que perjudicial.

En resumen, la Universidad de Lima hizo caso omiso a las recientes disposiciones del gobierno al anunciar que continuará con sus actividades académicas y administrativas de manera presencial. Pese a ello, lamentaron la situación que vive el país y esperan que el gobierno encuentre pronta solución.