Liga 1 activó protocolo por racismo: Cristiano Da Silva acusó a jugador de Alianza Sullana de insultarlo

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho lamentable ocurrió sobre los minutos finales del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana que terminó con una victoria por 3-1 para los locales. Resulta que el jugador Cristiano da Silva recibió insultos racistas por parte del rival Franco Coronel lo cual desató su indignación al punto de llegar a las lágrimas.

Racismo en la Liga 1 y activación de protocolo

Todo comenzó tras el gol anotado por Ian Wisdom sobre el 96 del cotejo. Tras el tanto, jugadores de ambos clubes protagonizaron una fuerte trifulca la cual estuvo a punto de llegar a la manos. Es importante precisar que los ánimos ya estaban caldeados a raíz de las expulsiones de José Carlos Villegas y Gastón Suárez.

Fue en ese momento cuando Franco Coronel se cruzó verbalmente con Cristiano Da Silva durante varios segundos. Luego de ser separados, la cámara de la transmisión volvió a captar al lateral izquierdo brasileño visiblemente afectado por la situación ya que el incidente ocasionó que se quebrara en pleno campo de juego.

El futbolista explicó al juez que había sido ofendido racialmente por lo que David Ureta aplicó inmediatamente el protocolo. Tras varios minutos de tensión en el campo de juego del Alberto Gallardo, los planteles se retiraron a los camerinos.

Trifulca llegó al camarín

Cuando parecía que el incidente había quedado atrás, Cristiano Da Silva encaró a Franco Coronel antes de ingresar a los camerinos debido a la indignación que sentía. Jugadores de Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana volvieron a protagonizar una gresca en la cual estuvieron entrometidos Paulo Autuori y Federico Urciuoli, DT de los churres.

Finalmente, luego de la incertidumbre fuera de la cancha los planteles desaparecieron en el túnel que conduce a los vestuarios. Es importante precisar que esta es la primera vez en el fútbol peruano que se activa el protocolo antiracismo impuesto por FIFA el cual se dio hace algunas semanas.

Un hecho similar fue protagonizado por Vinicius Junior durante un encuentro entre Benfica y Real Madrid por la Champions League. Aquella vez, el brasileño acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberlo llamado 'mono' en repetidas ocasiones por que el referí de este partido también activó el mencionado protocolo.

