Osinergmin e Indecopi visitan grifos de Lima para supervisar abastecimiento de combustibles en plena crisis

El gobierno de José María Balcázar afronta el reto más complicado en lo que va de su corto gobierno luego que de uno de los ductos que transporta gas de Camisea colapsara en el distrito de Megantoni.

A raíz de este incidente, se ha generado una crisis energética ante la falta de gas natural para distintas actividades vitales. Como era de esperarse, la especulación y el alza de precios ha resaltado en los últimos días al verse largas colas de vehículos que buscan abastecerse de este preciado recurso.

Osinergmin e Indecopi visitan grifos de Lima

Para evitar esta situación, el Ejecutivo anunció una serie de medidas las cuales buscan priorizar el uso de gas natural para el uso doméstico y el transporte público administrado por la ATU. Lamentablemente, el resto de vehículos de la capital tendrá dificultades para acceder al GNV y otro combustible alterno.

Por ello, personal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería vienen visitando diverso grifos y centros de servicio de Lima para supervisar que la gasolina y otros combustibles alternos puedan llegar a los usuarios ante la falta de GNV.

Según indicaron, estas trabajos representan un plan para monitorear también los casos de especulación y alza de precios que vienen reportando los usuarios a través de las redes sociales.

"Estas acciones forman parte del monitoreo permanente que realizamos a nivel nacional para contribuir a garantizar el suministro seguro de combustibles para la ciudadanía. Recuerda que puedes consultar el aplicativo Facilito para ubicar estaciones de servicio y conocer en tiempo real los precios de los combustibles", indicaron.

Teletrabajo y clases virtuales durante crisis

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, realizó una conferencia de prensa este último viernes 6 de marzo donde anunció un paquete de medidas aprobadas por su gabinete para garantizar que el recurso natural continué llegando a quienes más lo necesitan.

Por ejemplo, el Ejecutivo determinó que el sector público trabaje de manera remota durante toda la próxima semana, mientras que las clases escolares, de institutos y de universidades pasen a la modalidad de virtualidad durante el mismo periodo.

En resumen, Osinergmin e Indecopi visitaron los grifos y estaciones de servicio de Lima Metropolitana para constatar que los combustibles puedan llegar a los usuarios en medio de la crisis energética que se vive.