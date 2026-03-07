A pocas horas del Día de la Mujer: Sujeto es acusado de matar a la madre de sus hijos en La Victoria

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un horrendo crimen fue perpetrado en vísperas del Día de la Mujer. La Policía Nacional del Perú capturó a José Alejandro Romero Durand (29), acusado de acabar con la vida de su pareja y madre de sus hijos. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sujeto cercenó los restos de la víctima con la presunta intención de desaparecer el cuerpo y evitar ser descubierto.

Detenido por descuartizar a su pareja

Un macabro ataque que refleja parte de la realidad que enfrentan muchas mujeres en el Perú. Un hombre es acusado de asesinar y cercenar a su pareja de la manera más cruel.

El hombre identificado como José A. Romero Durand fue capturado por la Policía Nacional luego de encontrarle material incriminatorio por la muerte de Beatriz Carolina Huampiri Borda (30), expareja y madre de sus hijas.

De acuerdo a la información brindada por el coronel PNP Gastón Alzamora Solorzano, jefe de la DIVOPUS Centro 2, el sujeto habría cometido el crimen el último viernes 6 de marzo logrando con la captura del principal sospechoso en tiempo récord.

Un hecho incriminó al sujeto de 29 años: el olor nauseabundo proveniente del domicilio ubicado en el tercer piso de un edificio de la cuadra 201 de la avenida Bausate y Meza, en el distrito de La Victoria.

Así, aprovechando la situación de flagrancia delictiva, personal de la comisaría de San Cosme ingresó hacia el domicilio en donde halló restos seccionados de la víctima.

Material incriminatorio lo inculpa

El sujeto buscaba desaparecer el cuerpo de la fémina por lo cual realizó la compra de una moledora, objeto encontrado al interior del domicilio de Romero Durand. Además, se encontró una caja de madera en donde habría buscado ocultar parte del cuerpo de la mujer.

"´Pensaba desaparecer los restos de su esposa quien es madre de sus hijos: una de cuatro y una de siete", precisó el coronel Alzamora.

Según indicó la autoridad policial, el presunto asesino denunció haber sido víctima de acuchillamiento, lo que da indicios de una relación tormentosa según expuso el coronel Alzamora.

El sujeto fue trasladado hacia la comisaría de San Cosme en donde se encuentra bajo la disposición policial hasta que la investigación determine su culpabilidad en este nuevo caso de violencia contra la mujer.

La Policía Nacional dio con la captura de José Alejandro Romero Durand, hombre de 29 años acusado de asesinar y descuartizar a su expareja y madre de sus dos hijas en La Victoria.