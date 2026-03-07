Cálidda informa medidas sobre priorización del gas natural en medio de crisis energética

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un contexto de crisis energética que viene afectando al país, la empresa distribuidora de gas natural Cálidda informó cómo se garantizará el suministro del recurso en hogares, transporte público masivo y otros servicios esenciales en Lima y Callao.

¿Cuáles son las medidas sobre priorización del gas natural?

El estado de emergencia generada por la restricción en el sistema de transporte operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha conllevado que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) establezca nuevas medidas extraordinarias para el consumo de gas natural a fin de que se aseguren los volúmenes necesarios para el abastecimiento de los sectores prioritarios.

En tal sentido, Cálidda emitió un comunicado, en el que indica que tras seis días de suscitarse la contingencia en el sistema de transporte de gas natural las autoridades han establecido un orden de priorización en el consumo de recurso durante los 14 días que dura la medida excepcional.

Al respecto, precisan que hogares y comercios así como hospitales, clínicas, comedores populares, entre otros, serán los principales en ser beneficiados. Seguidamente, tomarán en cuenta a unidades de transporte público masivo, a excepción de mototaxis, taxis, combis, coasters, entre otros.

A ello se les suma, los camiones compactadores de basura municipales. Al mismo tiempo, camiones cisterna que transportan combustible y empresas dedicadas a la producción de combustibles.

También serán prioridad industrias vinculadas a la salud pública las cuales abastecen a hospitales, clínicas, farmacias, etc. Además, entidades generadoras eléctricas que no esten presentes en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional de Perú (SEIN).

De igual forma, los servicios de impresión de planillones o cédulas de votación que serán necesarias para el desarrollo de las próximas Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril.

Mayores detalles sobre este comunicado de Cálidda

Hay que resaltar que, en el documento también se indica que aquellas empresas vinculadas a la salud pública que requieran de priorización serán evaluadas por el Minem.

En tanto, se recordó que las medidas de restricción establecidas por las autoridades tienen como objetivo "garantizar que el volumen de gas natural disponible sea suficiente para abastecer a los sectores priorizados durante los 14 días del Estado de Emergencia".

Cálidda aclaró que si bien esta emergencia no es atribuida a su operación, sí se encuentra trabajando con la Transportadora de Gas del Perú (TGP) y las autoridades competentes.

En medio de una crisis energética que afronta el Perú, Cálida dio a conocer cuáles han sido las medidas adoptadas por las autoridades para brindar la priorización de gas natural.