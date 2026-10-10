Ruta del Turrón en Lima: conoce AQUÍ los 11 locales que ofrecen sabores clásicos e innovadores

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En octubre, el turrón de Doña Pepa vuelve a ocupar un lugar especial en las mesas limeñas por las celebraciones en honor al Señor de los Milagros.

En ese contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico, invita a vecinos y visitantes a recorrer la Ruta del Turrón, una iniciativa que reúne a negocios dedicados a preparar este tradicional dulce peruano.

¿Dónde encontrar los locales en Lima?

La propuesta busca preservar las recetas que forman parte de las costumbres limeñas y, al mismo tiempo, dar visibilidad a los emprendimientos que apuestan por nuevos sabores e ingredientes. La ruta incluye establecimientos de diferentes distritos, por lo que los consumidores pueden ubicar alternativas según su zona de residencia.

Estas son las direcciones de los negocios incluidos en la iniciativa:

Lima Norte

El Secreto de Doña Tila: jirón Darío Valdizán 109, San Martín de Porres. Ofrece turrones tradicionales y variedades con jaleas de aguaymanto, maracuyá, naranja, limón y café orgánico.

jirón Darío Valdizán 109, San Martín de Porres. Ofrece turrones tradicionales y variedades con jaleas de aguaymanto, maracuyá, naranja, limón y café orgánico. Turrones Don Víctor: jirón Pacasmayo 3639, San Martín de Porres. Negocio familiar con más de 75 años de tradición.

jirón Pacasmayo 3639, San Martín de Porres. Negocio familiar con más de 75 años de tradición. El Chalay: jirón La Justicia 695, urbanización Pro, Los Olivos. Destaca por su elaboración artesanal.

jirón La Justicia 695, urbanización Pro, Los Olivos. Destaca por su elaboración artesanal. La Casa del Chantilly: lote 176, interior B2, Fundo Chacra Cerro, Comas, a tres cuadras de la parada Acuario de la avenida Universitaria.

Lima Centro

Turrones La Abuelita Isabel: jirón Huancavelica 607, Cercado de Lima. Elabora turrones desde 1947.

jirón Huancavelica 607, Cercado de Lima. Elabora turrones desde 1947. Turrones D'Isabella: jirón Ica 529, Cercado de Lima, cerca de la cuadra 3 de la avenida Tacna. Ofrece turrones artesanales de tres leches con jarabes de frutas naturales.

jirón Ica 529, Cercado de Lima, cerca de la cuadra 3 de la avenida Tacna. Ofrece turrones artesanales de tres leches con jarabes de frutas naturales. Productos Moical: avenida Felipe Arancibia 625, Rímac. Prepara turrones tradicionales, de ajonjolí e integrales con miel de arándanos.

avenida Felipe Arancibia 625, Rímac. Prepara turrones tradicionales, de ajonjolí e integrales con miel de arándanos. Deligis Pastelería Artesanal: San Luis 1768, San Borja. Cuenta con diez años de trayectoria y ofrece opciones tradicionales y turrón keto.

Ruta del Turrón

Lima Sur

Pastelería Lifta: asociación San Juan de Miraflores, manzana A, lote 10, Villa El Salvador. Destaca su propuesta de turrón de maracuyá.

asociación San Juan de Miraflores, manzana A, lote 10, Villa El Salvador. Destaca su propuesta de turrón de maracuyá. DCAO: calle Torres Paz 266, interior 2, Barranco. Incorpora cacao y fibra de la mazorca de este fruto en una de sus variedades.

Lima Este

Benapastel: avenida Simón Bolívar, manzana E, lote 1, centro poblado Tambo Viejo, zona E, Cieneguilla. Ofrece turrones artesanales tradicionales y de maíz morado.

III Festival del Turrón 2026: fecha, horario y lugar

Además de la ruta gastronómica, la Municipalidad de Lima anunció la realización del III Festival del Turrón 2026, programado para el 30 y 31 de octubre, de 10 a. m. a 6 p. m., en el jirón Huallaga, cuadra 1, frente a la Plaza Mayor de Lima.

Durante ambas jornadas, empresas y emprendimientos ofrecerán distintas presentaciones de este dulce, desde las recetas clásicas hasta alternativas elaboradas con ajonjolí, tres leches, miel de arándanos, maracuyá y cacao.

El encuentro también busca que los productores exhiban y comercialicen sus productos ante un mayor número de consumidores, aprovechando la demanda propia de las celebraciones de octubre. De esta manera, la actividad pretende generar nuevas oportunidades de venta para los negocios participantes.

En conclusión, la Ruta del Turrón y el festival ofrecen alternativas para quienes desean disfrutar de este postre emblemático durante el mes del Señor de los Milagros. Ambas iniciativas también buscan mantener viva una tradición gastronómica limeña y respaldar a los emprendedores que continúan elaborándola, ya sea mediante recetas clásicas o propuestas innovadoras.