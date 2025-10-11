RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
De no creer

San Isidro: Reportan muerte masiva de mascotas por envenenamiento en calles del distrito

A través de un comunicado, la Municipalidad de San Isidro se pronunció sobre la muerte de mascotas por la presencia de una sustancia tóxica en calles y parques señalando que han iniciado las labores de limpieza necesarias.

Municipalidad de San Isidro condenó envenenamiento de mascotas en sus calles.
Municipalidad de San Isidro condenó envenenamiento de mascotas en sus calles. (Foto: Composición Exitosa)

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/10/2025

Síguenos en Google News Google News

En las últimas horas, diversos usuarios de redes sociales reportaron la muerte de perros y gatos en el distrito de San Isidro tras presuntamente haber ingerido veneno durante sus paseos habituales. De acuerdo a la grave denuncia, no se trataría de un hecho aislado sino de un acto malicioso que pretendía acabar con la vida de estos pequeños seres.

"Han puesto veneno en parques y jardines. Esto no es un accidente, es un acto malicioso. Ya se han reportado tres perritos fallecidos. Exigimos limpieza inmediata, retiro seguro de sustancias tóxicas, revisión de cámaras e investigación/denuncia por maltrato animal", escribió una ciudadana en su cuenta de X.

Municipalidad de San Isidro se pronuncia tras envenenamiento de mascotas

De inmediato, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado a través de sus canales oficiales manifestándose sobre el hecho. En este pronunciamiento, la comuna indicó que los hechos habrían ocurrido en en el cruce de la avenida Guardia Civil con las calles 33, 27 y Ricardo Ángulo.

"Hemos recibido con profunda preocupación, reportes a través de nuestra Central de Seguridad Ciudadana que alerta sobre casos de intoxicación de perros durante sus paseos en la vía pública, presuntamente, debido al contacto con una sustancia desconocida", indicaron.

Como respuesta a estos lamentables sucesos, la entidad municipal anunció que desde la noche del viernes se iniciaron las labores de limpieza necesarias para eliminar esta sustancia tóxica que habría cobrado la vida de más de 10 perros. A su vez, incrementaron la presencia de agentes del serenazgo para evitar que el hecho vuelva a ocurrir.

Manifestantes se trasladaron a los exteriores de la embajada de Ecuador respaldando la vacancia
Lee también

Manifestantes se trasladaron a los exteriores de la embajada de Ecuador respaldando la vacancia

Municipalidad de San Isidro condenó envenenamiento de mascotas en sus calles.
Municipalidad de San Isidro condenó envenenamiento de mascotas en sus calles.

"Como medida inmediata, desde anoche, se realizan las labores de limpieza en 20 manzanas a la redonda para mitigar cualquier riesgo. Asimismo, hemos reforzado la presencia de personal de Seguridad Ciudadana en la zona y hacemos un llamado a quienes pasean a sus mascotas a extremar precauciones mientras continúan las investigaciones", añadieron.

Identificarán a responsables en las cámaras de seguridad

Para identificar a los responsables de este delito calificado como maltrato animal, la municipalidad sanisidrina aseguró que observará las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona y, una vez revisadas, tomar las acciones legales correspondientes.

Estación Carmen de la Legua de la Línea 4: Desde HOY empieza el plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett
Lee también

Estación Carmen de la Legua de la Línea 4: Desde HOY empieza el plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett

"Nos encontramos en proceso de revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este acto inaceptable de crueldad animal. En paralelo, elevaremos los informes a la Procuraduría municipal para que evalúa las acciones legales pertinentes y que este execrable delito no quede impune", finalizaron.

De esta manera, la Municipalidad de San Isidro lamentó la muerte masiva de mascotas por envenenamiento en las calles de su distrito y aseguraron que ya toman acciones para dar con los responsables.

Temas relacionados comunicado envenenamiento envenenamiento masivo mascotas Municipalidad de San Isidro Perros

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA