San Isidro: Reportan muerte masiva de mascotas por envenenamiento en calles del distrito

En las últimas horas, diversos usuarios de redes sociales reportaron la muerte de perros y gatos en el distrito de San Isidro tras presuntamente haber ingerido veneno durante sus paseos habituales. De acuerdo a la grave denuncia, no se trataría de un hecho aislado sino de un acto malicioso que pretendía acabar con la vida de estos pequeños seres.

"Han puesto veneno en parques y jardines. Esto no es un accidente, es un acto malicioso. Ya se han reportado tres perritos fallecidos. Exigimos limpieza inmediata, retiro seguro de sustancias tóxicas, revisión de cámaras e investigación/denuncia por maltrato animal", escribió una ciudadana en su cuenta de X.

Municipalidad de San Isidro se pronuncia tras envenenamiento de mascotas

De inmediato, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado a través de sus canales oficiales manifestándose sobre el hecho. En este pronunciamiento, la comuna indicó que los hechos habrían ocurrido en en el cruce de la avenida Guardia Civil con las calles 33, 27 y Ricardo Ángulo.

"Hemos recibido con profunda preocupación, reportes a través de nuestra Central de Seguridad Ciudadana que alerta sobre casos de intoxicación de perros durante sus paseos en la vía pública, presuntamente, debido al contacto con una sustancia desconocida", indicaron.

Como respuesta a estos lamentables sucesos, la entidad municipal anunció que desde la noche del viernes se iniciaron las labores de limpieza necesarias para eliminar esta sustancia tóxica que habría cobrado la vida de más de 10 perros. A su vez, incrementaron la presencia de agentes del serenazgo para evitar que el hecho vuelva a ocurrir.

Municipalidad de San Isidro condenó envenenamiento de mascotas en sus calles.

"Como medida inmediata, desde anoche, se realizan las labores de limpieza en 20 manzanas a la redonda para mitigar cualquier riesgo. Asimismo, hemos reforzado la presencia de personal de Seguridad Ciudadana en la zona y hacemos un llamado a quienes pasean a sus mascotas a extremar precauciones mientras continúan las investigaciones", añadieron.

Identificarán a responsables en las cámaras de seguridad

Para identificar a los responsables de este delito calificado como maltrato animal, la municipalidad sanisidrina aseguró que observará las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona y, una vez revisadas, tomar las acciones legales correspondientes.

"Nos encontramos en proceso de revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este acto inaceptable de crueldad animal. En paralelo, elevaremos los informes a la Procuraduría municipal para que evalúa las acciones legales pertinentes y que este execrable delito no quede impune", finalizaron.

De esta manera, la Municipalidad de San Isidro lamentó la muerte masiva de mascotas por envenenamiento en las calles de su distrito y aseguraron que ya toman acciones para dar con los responsables.