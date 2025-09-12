Conductores de la línea de buses 'Sol de Oro' paralizan servicio por amenazas de extorsión

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Desde hace cinco días, más de 80 trabajadores de la empresa de transporte Sol de Oro han paralizado su servicio al verse desprotegidos ante las amenazas de extorsión.

Conductores de la línea de buses 'Sol de Oro' pausan servicio

La empresa de transportes Sol de Oro, también conocida como 'La 47', ruta que cubre Ate- Los Olivos, es una compañía más de la larga lista de transportistas que se encuentran bajo amenaza. Las advertencias contra esta flota de vehículos se remonta a noviembre de 2024 cuando fueron amenazados por primera vez con un cobro de cupo.

El último acto extorsivo inició el pasado lunes cuando unos criminales se hicieron pasar por pasajeros y le robaron al celular al conductor de uno de los vehículos. En el teléfono móvil encontraron los otros números de celular de sus compañeros de línea a quienes comenzaron a intimidar. El robo del equipo móvil ocurrió a pocos metros del paradero final de la línea en San Martín de Porres, el hurto fue registrado en cámaras de videovigilancia.

Con los números telefónicos de los choferes de la empresa, los criminales amenazaron de muerte. Ante esta situación, los conductores no han tenido otra opción que paralizar momentáneamente su servicio. Por ello, llevan cinco días sin brindar el usual servicio a sus pasajeros, quedando con al menos 80 trabajadores paralizados ante las advertencias de extorsión.

"Yo estoy llamando a todos los choferes de ahí para llegar a un acuerdo y paguen su diario como lo hacen 'Cerro', el 'Norsa', como lo pagan todos los paraderos. A veces hay gente que espera unos 'coñetes' a choferes para decir sí nos vamos a alinear, pero nadie está implantándoles terror solamente que paguen", revela el audio extorsivo en Latina Noticias.

Este último jueves, apenas el 10% de la flota total de vehículos se arriesgaron a trabajar bajo este contexto. Lamentablemente, fueron interceptados por los criminales nuevamente quienes les exigieron que se "alineen" con el pago extorsivo para no atentar contra sus vidas. Este viernes, sin embargo, por la necesidad de trabajar, otras pocas unidades se han arriesgado a salir pero evitando las horas nocturnas.

Policía Nacional llegó a paradero final de empresa de transporte tras cinco días del robo

Según información del medio de noticias, el chofer que fue amenazado para entregar su celular el pasado lunes, la Policía Nacional del Perú (PNP) no se acercaron a la zona ante el robo. La misma situación ocurre con la Depincri (Dirección de Investigación Criminal) que no habían llegado cerca a las instalaciones de la empresa para recoger las imágenes registradas del robo.

La situación de este empresa de transporte en San Martín de Porres se agrava al ser extorsionados por más de una banda criminal a quienes pagan el cupo diario. Los organizaciones criminales pelean por la hegemonía en cobro de los cupos y, en medio, están los transportistas que se ven acorralados por esta disputa.