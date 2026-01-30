RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Accidente en obra pública

San Juan de Lurigancho: Fuerte explosión en obra de Vía Rápida deja tres obreros heridos

Una fuerte detonación se registró en el Paradero 5 de Wiesse, en San Juan de Lurigancho. Tres trabajadores resultaron heridos durante obras de construcción de la Vía Rápida y fueron trasladados a un centro de salud.

Vecinos reportaron fuerte explosión en obras de la Av. Wiesse. (Composición Exitosa)

30/01/2026

Una fuerte explosión alarmó a los vecinos de San Juan de Lurigancho la tarde de este viernes. El incidente se produjo a la altura del Paradero 5 de Wiesse, en plena ejecución de las obras de la Vía Rápida.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataría de un accidente laboral. Tres trabajadores de la obra resultaron heridos y fueron trasladados en una minivan hacia un centro de salud cercano para recibir atención médica.

En las imágenes difundidas por vecinos se observa a un grupo de obreros rodeando a los heridos, quienes permanecían en el suelo a la espera de movilidad para ser llevados al hospital. El registro fue captado desde una vivienda cercana y muestra el escenario posterior a la detonación.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa exacta de la explosión ni el estado de salud de los afectados, aunque reportes vecinales sugieren que se trataría de un accidente laboral durante el desarrollo de la obra. Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas que brinden mayores detalles del caso y la condición de los heridos.

Nota en desarrollo...

