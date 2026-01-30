Pensión 65 actualiza aplicativo móvil: Verifica AQUÍ si eres beneficiario de los S/350 en febrero

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) actualizó su aplicativo móvil para que saber si eres beneficiario de la subvención económica de S/350 de Pensión 65 que se empezará a desembolsar desde el 2 de febrero del 2026. Conoce con solo el número de tu DNI si te encuentras en el primer padrón.

Pensión 65: Actualizan aplicativo Yachaq

A través del aplicativo móvil Yachaq las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Midis pueden conocer la fecha y el lugar de cobro de la subvención económica. En ese marco, el ministerio liderado actualmente por Lesly Shica dio a conocer que se actualzó la app que es gratuita y disponible para los dispositivos móviles con el sistema Android.

Esta noticia se da a solo unos días de que se realizará el cobro del primer padrón del 2026 de Pensión 65. Pues bien, de acuerdo a la entidad, este proceso comenzará el lunes 2 de febrero, por lo cual, el aplicativo móvil Yachaq ayudará a los adultos mayores conocer si son parte del programa social, que brinda una subvención bimestral de S/350 y una protección integral.

Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo usar Yachaq? De acuerdo al Midis, puedes seguir los siguientes pasos para contar con este aplicativo y también conocer cuáles son los requisitos para solicitar su afiliación al programa social del Midis.

Instalar el aplicativo del Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.pension65.yachaq). Dirigirse a la opción "Infórmate aquí". Coloque el número de DNI del adulto mayor. Replique el código de cuatro dígitos de colores que aparecerá en un recuadro. Cuando esté listo, presione la opción "Buscar".

Consulta si cobrarás S/350 de Pensión 65

¡Pero ojo! Yachaq también se puede utilizar en una computadora, a través del siguiente enlace: https://movil.pension65.gob.pe/yachaq/; asimismo, si deseas saber si eres una de las personas que se verá beneficiada con este apoyo económico del Estado, puedes hacerlo a través de la plataforma digital de Pensión 65 y con solo el número de tu DNI, mediante este LINK.

Seguidamente, sigue estos pasos:

Ingresa tu número de DNI. Digita los 4 dígitos de la imagen. Verifica si estás en el primer padrón de beneficiarios de enero-febrero 2026, solo dando clic en el cuadro de "Buscar".

Además de la subvención bimestral, el programa Pensión 65 ofrece atención integral a sus usuarios mediante diversas acciones, como la intervención "Te acompaño", que promueve el acceso a servicios de salud en sus localidades.

Padrones de beneficiarios Pensión 65

A través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000016-2026-MIDIS/P65-DE, en el artículo 6 se resuelve disponer la publicación del documento que contiene la relación bimestral de usuarios correspondiente al periodo enero - febrero 2026, que se detalla en el siguiente LINK .

Requisitos para acceder a la subvención de S/350.

Es así como Pensión 65 recuerda que el cobro de la subvención de S/350 se realiza de forma bimestral y el primer padrón se dará el lunes 2 de febrero. En ese marco, se actualizó el aplicativo móvil Yachaq para saber si eres uno de los beneficiarios.