Pensión 65 actualiza aplicativo móvil: Verifica AQUÍ si eres beneficiario de los S/350 en febrero

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) actualizó su aplicativo móvil para que saber si eres beneficiario de la subvención económica de S/350 de Pensión 65 que se empezará a desembolsar desde el 2 de febrero del 2026. Conoce con solo el número de tu DNI si te encuentras en el primer padrón.
Pensión 65: Actualizan aplicativo Yachaq
A través del aplicativo móvil Yachaq las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Midis pueden conocer la fecha y el lugar de cobro de la subvención económica. En ese marco, el ministerio liderado actualmente por Lesly Shica dio a conocer que se actualzó la app que es gratuita y disponible para los dispositivos móviles con el sistema Android.
Esta noticia se da a solo unos días de que se realizará el cobro del primer padrón del 2026 de Pensión 65. Pues bien, de acuerdo a la entidad, este proceso comenzará el lunes 2 de febrero, por lo cual, el aplicativo móvil Yachaq ayudará a los adultos mayores conocer si son parte del programa social, que brinda una subvención bimestral de S/350 y una protección integral.
Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo usar Yachaq? De acuerdo al Midis, puedes seguir los siguientes pasos para contar con este aplicativo y también conocer cuáles son los requisitos para solicitar su afiliación al programa social del Midis.
- Instalar el aplicativo del Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.pension65.yachaq).
- Dirigirse a la opción "Infórmate aquí".
- Coloque el número de DNI del adulto mayor.
- Replique el código de cuatro dígitos de colores que aparecerá en un recuadro.
- Cuando esté listo, presione la opción "Buscar".
Consulta si cobrarás S/350 de Pensión 65
¡Pero ojo! Yachaq también se puede utilizar en una computadora, a través del siguiente enlace: https://movil.pension65.gob.pe/yachaq/; asimismo, si deseas saber si eres una de las personas que se verá beneficiada con este apoyo económico del Estado, puedes hacerlo a través de la plataforma digital de Pensión 65 y con solo el número de tu DNI, mediante este LINK.
Seguidamente, sigue estos pasos:
- Ingresa tu número de DNI.
- Digita los 4 dígitos de la imagen.
- Verifica si estás en el primer padrón de beneficiarios de enero-febrero 2026, solo dando clic en el cuadro de "Buscar".
Además de la subvención bimestral, el programa Pensión 65 ofrece atención integral a sus usuarios mediante diversas acciones, como la intervención "Te acompaño", que promueve el acceso a servicios de salud en sus localidades.
Padrones de beneficiarios Pensión 65
A través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000016-2026-MIDIS/P65-DE, en el artículo 6 se resuelve disponer la publicación del documento que contiene la relación bimestral de usuarios correspondiente al periodo enero - febrero 2026, que se detalla en el siguiente LINK .
Es así como Pensión 65 recuerda que el cobro de la subvención de S/350 se realiza de forma bimestral y el primer padrón se dará el lunes 2 de febrero. En ese marco, se actualizó el aplicativo móvil Yachaq para saber si eres uno de los beneficiarios.