Jean Ferrari mostró su postura con respecto al cupo de siete extranjeros en la Liga1 ¿A favor o en contra?

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director general del fútbol de la FPF, Jean Ferrari, ofreció su postura con respecto al cupo de extranjeros en la Liga1, que para esta temporada son siete. El dirigente manifestó su postura con respecto a esta disposición que se aprobó y que ha causado repercusión en el balompié nacional.

Ferrari opinó al respecto

Durante una entrevista para el programa de internet 'Fútbol Satélite', el directivo de la Federación Peruana de Fútbol dio su apreciación sobre esta disposición, considerando que no ha sido la mejor que se adoptó. Considera que con seis foráneos estaba bien y que era una buena base para el torneo.

"Para mí el cupo de seis extranjeros era lo ideal, es lo que yo creo. A partir de ahí deberíamos ir apuntado hacia abajo, no hacia arriba. Los clubes optaron por otra cosa, decidieron otra cosa y hoy tenemos esos siete cupos que a mí entender no es lo ideal, pero es una decisión de ellos", manifestó Ferrari Chiabra.

De acuerdo al director general de fútbol de la FPF, hubo una buena decisión por parte de las instituciones con los futbolistas no nacidos en Perú. Por tal motivo, a nivel internacional se consiguieron resultados positivos que contrastaron con lo visto en temporadas anteriores.

"Yo tengo un punto de vista en función a no compararnos, porque hay otros países que tienen más cupos de extranjeros. Pero yo me enfoco en lo que funcionó el año pasado. La 'U' llegó a octavos de Libertadores, Alianza a cuartos en Sudamericana, Cienciano clasificó primero en su grupo. Tuvimos seis equipos y se eligió bien", indicó.

Liga1 inició sin transmisión

Este viernes 30 de enero el Torneo Apertura de la Liga1 rompió fuegos con el duelo entre Sport Huancayo y Alianza Lima en la 'incontrastable'. Los blanquiazules se quedaron con la victoria al imponerse por 2 a 1 con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, mientras que el descuento lo anotó Nahuel Luján.

Lo polémico estuvo en que el encuentro no se transmitió a través de L1 Max, el canal oficial del campeonato. Esto debido a que el cuadro huancaíno se negó a dejar entrar al equipo audiovisual por la deuda que 1190 mantiene con ellos, por lo que tampoco hubo VAR.

