Circo Castillo Rojo: PJ anula la prisión preventiva en su contra y seguirá investigación en libertad

El Poder Judicial anuló la prisión preventiva recaída sobre el exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, por presunta organización criminal y colusión agravada. Con este fallo, el médico de profesión seguirá la investigación en libertad y estará habilitado para ejercer funciones públicas en el GORE chalaco.

Regresará al GORE

La Corte Superior de Justicia del Callao resolvió eliminar la prisión preventiva de Castillo Rojo Salas y de César Edilberto Arango Huaringa, técnico en tesorería del GORE del Callao. Se declaró fundada en parte la apelación presentada por la defensa de la autoridad regional, quien actualmente se encuentra como no habido.

Se le ha impuesto la comparecencia con restricciones, además del impedimento de salida del país por un plazo de 24 meses. También deberá pagar una caución (fianza) establecida en 20 mil soles .

Resolución que anula la prisión preventiva de Ciro Castillo Rojo.

El documento señala las reglas de conducta que deberá cumplir, estando prohibido de ausentarse de la localidad donde reside sin dar cuenta al juzgado (a la Provincial Constitucional del Callao). Deberá comparecer cada mes al registro biométrico para procesados y sentenciados de la Corte Superior del Callao.

En desarrollo...