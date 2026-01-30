RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Finalmente libre

Rescatan a mono machín blanco en Carabayllo: Animal vivía fuera de vivienda en pésimas condiciones

Serfor y la policía ambiental rescataron al mono machín blanco que vivía en una jaula en pésimas condiciones ubicada fuera de una vivienda en Carabayllo.

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, junto a la Policía Ambiental, rescataron al  mono machín blanco que Exitosa reportó que vivía en condiciones precarias frente a una vivienda en el distrito de Carabayllo.

Mono vivía enjaulado

Según informó Serfor, tenían el reporte de parte de los vecinos, que este monito vivía en precarias condiciones desde hace un año e intentaron rescatarlo, sin embargo, al llegar a la Segunda Etapa de San Benito, se percataron que la familia había ingresado la jaula a su vivienda. Como no podían entrar al domicilio el rescate se vio afectado. 

Los vecinos venía denunciando que la familia tenía al pequeño animal en precarias condiciones lo que promovió que denuncien el maltrato. Así, se animaron a grabar videos del mono donde se observa que cuenta con un collarín de metal en el cuello para controlar sus movimientos.

El animal silvestre pasó en cautiverio día y noche en una jaula de 1 metro x 1 metro y medio de capacidad ubicada al exterior de la vivienda lo que genera indignación entre los habitantes de la zona.

Estos animales se alimentan de insectos o frutas, pero en los videos a los que accedió Exitosa, se observa un pedazo de torta que se dejó en su jaula, por lo que tampoco tenía la alimentación correcta. 

Municipalidad de Lima suspende marcha blanca en av. Javier Prado tras caos vehicular y quejas de vecinos
Lee también

Municipalidad de Lima suspende marcha blanca en av. Javier Prado tras caos vehicular y quejas de vecinos

El personal de Serfor tuvo que sedar al animal para poder llevárselo, mientras se desarrollaba este procedimiento, según el equipo enviado por Exitosa, salió una mujer diciendo que "si se lo van a llevar, se lo lleven ya". 

Comercialización de animales silvestre es penado

Exitosa logró encontrar a la familia el jueves 29 de enero, que contó con el pequeño animal enjaulado. Según han indicado, el mono es la mascota de este grupo familiar con el cual cuentan durante dos años.

La que sería la dueña del animal silvestre no fue encontrada en el domicilio en aquel momento; sin embargo, los familiares indicaron estar dispuestos a entregar al animal a las autoridades ambientales correspondientes.

Tráfico en Javier Prado: Invermet anuncia NUEVOS desvíos y ajustes en tránsito vehícular ante quejas
Lee también

Tráfico en Javier Prado: Invermet anuncia NUEVOS desvíos y ajustes en tránsito vehícular ante quejas

Cabe señalar que, en el Perú no no está permitido tener a monos como mascota a menos de contar con permisos específicos tales como en los casos de centros de rescate o zoocriaderos con licencia.

Los monos que viven en el país son parte de la fauna silvestre nacional y por ley no pueden ser capturados ni mantenidos en cautiverio. La captura de estas especies afecta a la población silvestre y al equilibrio del ecosistema.

Para preservar el respeto a la vida silvestre, se ha dispuesto que la tenencia, captura o comercialización de animales silvestres sea sancionada por la Ley 29763, Ley Forestal de Fauna Silvestre. 

Monito vive enjaulado en plena vía pública: Familia en Carabayllo tiene al animal en pésimas condiciones
Lee también

Monito vive enjaulado en plena vía pública: Familia en Carabayllo tiene al animal en pésimas condiciones

Es en ese contexto que Serfor y la policía ambiental rescataron al mono que vivía en pésimas condiciones en una jaula fuera de una casa en Carabayllo. 

Temas relacionados Carabayllo cautiverio jaula mono Serfor

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA