Rescate en Pataz: Comando Unificado libera a 29 mineros secuestrados durante Operativo Libertad

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves por la mañana, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por la PNP y las FF.AA. del Perú, ejecutó exitosamente el "Operativo Libertad" donde logró rescatar a 29 mineros secuestrados al interior de la mina Sanone, en La Libertad.

CUPAZ rescata mineros en Pataz tras ser alertados de organización criminal

La intervención se realizó en el anexo Pueblo Nuevo a las 10 de la mañana, tras un riguroso trabajo de inteligencia militar y policial que fue reforzado gracias a la información clave de las rondas campesinas.

El operativo para el rescate se dio a raíz de que las fuerzas del orden fueran alertados sobre una organización criminal que tenía como objetivo controlar la cadena productiva ilegal, desde la extracción hasta la venta.

El grupo de criminales operaba mediante la extorsión y el uso de personal armado en los socavones.

Ante la gravedad de la amenaza de estas acciones, las fuerzas de élite del CUPAZ se dispusieron a realizar una incursión rápida y coordinada en la bocamina de Sanone.

Los esfuerzos del Comando Unificado lograron, con éxito, poner a salvo a los 29 trabajadores mineros, quienes fueron puestos bajo protección del personal policial de Alto Pataz, conforme a los protocolos legales.

29 mineros estaban secuestrados en la mina Sanone por banda criminal.

En simultáneo, los delincuentes recurrieron a emplear explosivos para cubrir su retirada al huir hacia las profundidades de la mina.

Tras la misión, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General de Ejército César Briceño Valdivia, resaltó la efectividad y precisión del operativo.

"La operación 'Libertad' refleja la cohesión y capacidad de respuesta de nuestras fuerzas de élite, entrenadas para actuar con precisión en defensa de la vida y la seguridad. Representamos la presencia sostenida del Estado en zonas estratégicas; en nuestro 69° aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con el Perú mediante operaciones eficaces", señaló Briceño.

Gobierno amplía estado de emergencia por 60 días en Pataz

El Ejecutivo amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, con la finalidad de seguir haciéndole frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia.

A través del Decreto Supremo N.º 016-2026-PCM, publicado este viernes 30 de enero, el Gobierno dispone que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo el control del orden interno; mientras que, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará brindando su apoyo operacional.

El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por la PNP y las Fuerzas Armadas, logró rescatar a 29 mineros secuestrados al interior de la mina "Sanone", durante el operativo Libertad.