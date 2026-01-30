¡Atención! Advierten riesgo de activación de quebradas en 10 regiones del Perú para las próximas 24 horas

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en 10 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de extrema intensidad (alerta naranja) en las algunas provincias de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua y Tacna.

Según el Aviso N.º 029-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este sábado 31 de enero. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares, Chincheros, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares, Chincheros, Cotabambas y Grau. Arequipa : Arequipa, Caravelí, Caylloma, Castilla, Condesuyos, Islay y La Unión.

: Arequipa, Caravelí, Caylloma, Castilla, Condesuyos, Islay y La Unión. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca : Cajamarca, Celendín, Chota y Hualgayoc.

: Cajamarca, Celendín, Chota y Hualgayoc. Cusco : Acomayo, Canchis, Canas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi.

: Acomayo, Canchis, Canas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi. Huancavelica : Angares, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará.

: Angares, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará. Ica : Chincha, Nazca y Pisco.

: Chincha, Nazca y Pisco. Junín : Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja y Yauli.

: Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja y Yauli. Lima : Canta, Huaral, Huarochirí y Yauyos.

: Canta, Huaral, Huarochirí y Yauyos. Moquegua : General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Tacna: Candavere, Jorge Chávez, Tacna y Tarata.

🟠#ActivaciónDeQuebradas (nivel naranja) se presentaría hasta el 31/1 en varias provincias de las regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua y Tacna, según aviso de corto plazo del @Senamhiperu pic.twitter.com/V8vMBUYYL6 — COEN - INDECI (@COENPeru) January 30, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país, en un escenario donde empieza a generarse la temporada de lluvias en la sierra peruana.