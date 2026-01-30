Caso Epstein: Justicia de los Estados Unidos publicó nuevo lote de archivos en los que se menciona a Trump

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 30 de enero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un nuevo lote con tres millones de archivos del caso Epstein. Casi un mes después del límite establecido, salieron a la luz documentos donde aparece el presidente Donald Trump, entre otros.

Contenido sensible se omitió

A través de una conferencia de prensa, el fiscal general Todd Blanche dio detalles de ese nuevo paquete que contiene 2 mil videos y 180 mil imágenes que están relacionadas a la investigación. Indicó que material vinculado a abuso a menores y obligaciones en materia de derechos de las víctimas, no fueron difundidos.

Este último contenido se encuentra en seis millones de documentos, además de omitirse varias categorías de páginas de la publicación debido a su carácter sensible. Se incluye información como pornografía infantil, información de identificación personal de las víctimas, sus expedientes médicos, imágenes de muertes o abusos, entre otros.

🚨 El Departamento de Justicia de EEUU publicará hoy más de 3 MILLONES de PÁGINAS, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos de los archivos del pederasta proxeneta Jeffrey Epstein, que involucra a cientos de celebridades, políticos y hombres de negocios.

pic.twitter.com/QxhCSq4X5N — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) January 30, 2026

Según ABC News, abogados de varias víctimas sobrevivientes de Epstein manifestaron que los nombres y la información de identificación de numerosas víctimas aparecen sin editar en esta última publicación. Aparecen los nombres de algunas mujeres que no habían sido relacionadas al caso de forma pública.

"Recibimos constantes llamadas de víctimas porque sus nombres, a pesar de que nunca se han presentado, siendo completamente desconocidos para el público, acaban de ser divulgados Son literalmente miles de errores", manifestó el letrado Brad Edwards en entrevista telefónica para el medio mencionado.

Trump mencionado en los archivos

Uno de los documentos sobre el caso del fallecido magnate financiero, el inquilino de la Casa Blanca está relacionado. Una menor de edad habría sido forzada a practicarle un felatio hace 35 años en Nueva Jersey, cuando ella tenía entre 13 y 14 años.

La denuncia contra el jefe de Estado la realizó una amiga de la presunta víctima que presenció lo sucedido. Se indica que el folio iba a ser enviado a la sede del FBI en Washington y se habría previsto realizarle una entrevista.

⚡JUST IN - Trump accused of raping a 13-yo in newly released epstein files pic.twitter.com/IbRk7KuSH2 — Ounka (@OunkaOnX) January 30, 2026

El nombre de Trump aparece hasta en 86 oportunidades en el documento que consta de seis páginas. Otros testimonios señalan que se realizaban grande orgias que contaba con modelos de Victoria's Secret y en las que también participaba Bill Clinton.

Más de tres millones de archivos relacionados al caso Epstein fueron divulgados este viernes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El nombre de Donald Trump aparece en algunos, con una denuncia por abuso sexual contra una menor de edad.