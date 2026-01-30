Tragedia en Trujillo: Discusión en sede de Hidrandina acabó con un muerto y tres heridos

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hecho trágico se ha registrado este viernes 30 de enero en Trujillo, luego de que se informara sobre una discusión que acabó con un derramamiento de sangre en la sede de Hidrandina. Tres personas resultaron heridas producto de una balacera, mientras que se ha reportado un muerto, en un caso que aún está por esclarecerse.

Dentro del local

En las instalaciones de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio, una gresca entre trabajadores, aproximadamente a las 3.30 de la tarde, tuvo un desenlace fatal. Un jefe de seguridad abrió fuego contra tres trabajadores, hiriéndolas y luego se disparó, acabando con su vida.

La Policía Nacional ha corroborado esta información y llegó hasta el local para iniciar con las diligencias preliminares, así como representantes del Ministerio Público. Por otra parte, las personas que resultaron agraviadas fueron trasladadas hasta el Hospital de Belén, en el Cercado de Trujillo, para que sean atendidos de emergencia.

A su salida de la sede, el coronel Segundo Bustamante Ramos, jefe de la Región Policial de La Libertad, habló sobre este lamentable hecho. Dio detalles del hecho, aunque con hermetismo y confirmó que el jefe de seguridad se disparó luego de atacar a tres funcionarios.

"Ha habido un hecho de sangre en Hidrandina. Se descarta todo móvil de asalto, robo u otro. Ha sido una situación interna que debemos mantener nosotros en reserva. Se sabe que hay una persona fallecida y tres heridas", manifestó la autoridad de la PNP en la región liberteña.

¿Cuál es el rubro de Hidrandina?

Como parte del Grupo DISTRILUZ, Hidrandina brinda el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro del área de concesión que le otorgó el Estado Peruano. También se dedica a la distribución y comercialización de libre contratación y actividades de generación y transmisión dentro de los límites establecidos en la ley.

Atiende los requerimientos relacionados al servicio público de electricidad, fomenta la participación activa de todos los trabajadores, contribuye a la protección ambiental y la prevención de la contaminación, entre otros. Su Modelo de Cumplimiento tiene por propósito fortalecer la integridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

