Elecciones 2026: Cancillería instalará 2543 mesas de sufragio para peruanos que residen en el extranjero

Tras la realización del sorteo de miembros de mesa para las Elecciones 2026, el Gobierno anunció que un total de 2543 mesas de sufragio serán instaladas por Cancillería en las 121 oficinas consulares del país alrededor del mundo, para garantizar el voto de los peruanos que residen en el exterior (PEX).

Según el Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya está llevando a cabo un gran despliegue para la organización del proceso electoral en el extranjero para el día 12 de abril. Esto en coordinación con los entes electorales del Perú y autoridades de los países donde los connacionales emitirán el voto.

Este jueves 29, la ONPE hizo pública la lista definitiva de miembros de mesa, donde se incluyen más de 22,650 peruanos que residen en el exterior y que salieron sorteados para asumir esta responsabilidad cívica.

En el caso del sufragio extranjero, el organismo electoral también designó a tres miembros titulares y seis suplentes por mesa, quienes actuarán como la máxima autoridad de la jornada. Esto se hará con el fin de garantizar el voto de los más de 1 millón de peruanos aptos para votar en el exterior.

Si una mesa en el exterior cuenta con menos de 25 electores, la ley establece para estos casos excepcionales que el cónsul general o jefe de sección consular la conformará junto con dos ciudadanos presentes de la misma mesa.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa si vivo en el extranjero?

En caso seas peruano viviendo en el exterior, puedes verificar si has sido seleccionado como miembro de mesa ingresando al portal del Gobierno "Tu voto cruza fronteras".

Esta página web ofrece información precisa sobre los 218 locales de votación distribuidos en los cinco continentes del mundo y facilitan la participación de los ciudadanos habilitados.

La línea que sorteó la ONPE para miembros de mesa este jueves 29, tiene carácter provisional, para permitir que cualquier ciudadano presente las tachas que considere pertinentes. Según la Ley Orgánica de Elecciones, se cuenta con un plazo de tres días hábiles tras el sorteo para interponer este recurso, que sería resuelto definitivamente por el cónsul general en cada oficina.

Los ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa en el exterior serán acreedores de un incentivo del 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/165.

Si en caso los peruanos sorteados no estén presentes en la instalación de la mesa de votación, serán sancionados, sin excepción, con una multa del 5% de la UIT (S/275).