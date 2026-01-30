Reniec atenderá el 31 de enero y 1 de febrero: AQUÍ el LINK de sedes, horarios y servicios

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá a los ciudadanos en varias de sus oficinas ubicadas en Lima, Cajamarca y otras regiones del Perú. La entidad registral brindará atención para trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, así como para la entrega del documento.

La atención en las sedes de Reniec se realizará en horarios diferenciados. A continuación, se detalla el plan de atención que se llevará a cabo en las oficinas habilitadas durante las fechas mencionadas.

Agencias Reniec que atenderán este 31 de enero y 1 de febrero

Reniec informó que un total de 179 oficinas atenderán este sábado 31 de enero. Conoce cuáles serán en este LINK, además de los servicios que ofrecerán y los horarios de atención.

La entidad también expuso por medio de este ENLACE cuáles serán las oficinas que atenderán el domingo 1 de febrero.

Recomendaciones de Reniec para el fin de semana

De acuerdo con la entidad encargada de la identificación de los peruanos, los ciudadanos que acudan a las diferentes agencias que atenderán este fin de semana deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Realizar el pago previamente en Yape o Agente BCP. Para ello, deberán generar un ticket de pago en el siguiente enlace: https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, aceptar las condiciones, completar los datos personales y colocar el código en la aplicación para efectuar el pago. Además, podrán pagar por Págalo.pe.

Verificar previamente el horario de atención de la oficina a la que acudirán.

Si el ciudadano desea recoger su DNI, debe confirmar si la sede donde realizó el trámite, o la que seleccionó vía web, brindará atención durante esos días. Ojo debe verificar si el trámite del documento se encuentra al 100% (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm).

No acudir a las agencias si no es necesario, a fin de no generar aglomeraciones. En caso de requerir atención presencial, debe acudir únicamente la persona que realizará el trámite, sin menores de edad ni acompañantes.

La entidad recuerda que varios trámites relacionados con el DNI y registros civiles se pueden de manera virtual. Conoce cuáles son a través de este ENLACE.

Si el DNI de menor y azul está vigente no tiene por qué tramitar un electrónico, estos mantienen su validez.

Reniec desarrolla diversas acciones para garantizar el derecho a la identidad como la implementación de campañas itinerantes, la ampliación de horarios y la mejora del servicio en diferentes sedes ubicadas en Lima y otras regiones del Perú.