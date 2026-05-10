'Loco' Wagner confirma affaire con mamá de Hugo García pero niega paternidad: "No se parece a mí"

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular exchico reality, Hugo García y su madre Fabiola Silva visitaron el pódcast de Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner, generando una revelación inesperada sobre su pasado. La madre del influencer recordó una escapada juvenil a Urubamba en 1995, lo que desató rumores sobre un posible parentesco.

Detalles de un affaire en Cusco en Cusco

A través de su programa, los conductores bromearon sobre la gran similitud física que podría existir entre el presentador y el competidor. Sin embargo, Wagner analizó las fechas y precisó que el nacimiento de Hugo aún no se daba.

Fabiola Silva sorprendió a los asistentes al mencionar que compartieron vivencias en la "Fiesta de la Luna" hace más de tres décadas. La invitada detalló que ambos pertenecen a la promoción de 1970, confirmando que su amistad se remonta a su época de adolescentes.

El ambiente de nostalgia permitió que el presentador destacara la capacidad de la memoria humana para reconstruir rostros del pasado. A pesar de los años transcurridos, Wagner afirmó que su amiga lucía idéntica, logrando un flashback inmediato sobre sus aventuras vividas en Cusco.

La complicidad entre ambos invitados y los anfitriones convirtió el set en una verdadera máquina del tiempo llena de risas. El popular 'Baby' Hugo no podía ocultar su asombro ante las incidencias reveladas por su madre, quien se robó el show.

La verdad sobre el origen de Hugo García

El integrante de 'Yaco y el Loco' aprovechó el episodio siguiente para desmentir tajantemente cualquier lazo sanguíneo con el joven modelo peruano. Wagner explicó que, aunque hubo una relación cercana con Silva, las líneas de tiempo no coinciden con la gestación de García.

La interacción entre los protagonistas mostró una faceta humana y divertida que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales locales. Hugo García, por su parte, manifestó total incredulidad al conocer estas historias inéditas sobre la juventud de su progenitora en provincias.

El conductor admitió que, al ver a Fabiola entrar al estudio, sintió un impacto emocional al reconocer a una vieja amiga. Los seguidores del programa no tardaron en comentar sobre la chispa y frescura de la señora Silva durante la entrevista.

Este reencuentro televisivo cerró un capítulo de dudas sobre el origen del influencer mediante el humor y la transparencia informativa. Al final, Christian Wagner aclaró vínculo con Hugo García tras la sorpresiva confesión de su madre sobre aquella lejana e inolvidable fiesta en Cusco.