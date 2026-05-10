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Trabajadores de CONOCIDA cevichería bailan al ritmo de Shakira y ella REACCIONA de manera inesperada

El conocido restaurant se volvió tendencia global tras recrear la coreografía del tema 'Dai Dai' con platos de ceviche. La cantante colombiana reaccionó de la manera más impensada ante el ingenio de los bailarines.

La reacción de la cantante fue inesperada.
La reacción de la cantante fue inesperada. (Composición Exitosa)

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 10/05/2026

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El ingenio peruano destacó en redes sociales gracias a un grupo de trabajadores de la cevichería 'Las Gaviotas', quienes imitaron los pasos de Shakira y su tema 'Dai Dai'. La publicación cautivó al público internacional, logrando que la intérprete reaccione con humor y elogios hacia los trabajadores-

El ingenio peruano destacó en redes sociales gracias al elenco de la cevichería Las Gaviotas, quienes imitaron los pasos de Shakira y su tema Dai Dai. La publicación cautivó al público internacional, logrando que la propia cantante colombiana reaccionara con humor y elogios hacia los trabajadores.

El éxito de la gastronomía con ritmo mundialista

Bajo el último tema mundialista, los colaboradores del negocio limeño grabaron una coreografía original reemplazando balones por platos de comida. En las imágenes se observa el uso creativa de ramas de culantro y mandiles mientras presentan su emblemático ceviche ante la cámara.

@lasgaviotas.cevicheria

Gaviotas al Mundial ⚽️🐠🔥

♬ Dai Dai - Shakira

Esta versión se hizo viral de manera rápida en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumuló millones de reproducciones por su autenticidad. La artista colombiana no tardó en comentar la publicación, expresando que el nacional debe tener un gran sabor tras ver el divertido despliegue.

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"Ese ceviche tiene que saber bien", comentó la popular cantante.

Este fenómeno se da luego del lanzamiento de la canción del Mundial 2026. La canción grabada en el estadio Maracaná incorpora elementos culturales en diversos países y el uso del nuevo balón oficial.

 

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Shakira se rinde por bailarines de Las Gaviotas al imitarla

Tradición y marketing en la cevichería Las Gaviotas

Esta no es la primera vez que este equipo de baile alcanza notoriedad por sus parodias de alta calidad. Anteriormente, los trabajadores destacaron por imitar presentaciones icónicas de figuras como Bad Bunny o Lady Gaga, demostrando una gran capacidad para adaptar tendencias mundiales.

Diversos usuarios reaccionaron en redes ante la velocidad del equipo para lanzar estas producciones y su impacto en el marketing gastronómico. Muchos internautas manifestaron su deseo de visitar el local para conocer a los protagonistas, quienes convirtieron su espacio de trabajo en un escenario artístico.

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La interacción directa de la cantante confirmó cómo la plataformas digitales pueden acortar distancias entre celebridades y emprendimientos. La cevichería se consolidó como un referente de la creatividad nacional, uniendo el arte del baile con la promoción estratégica de sus servicios y destacados platos marinos.

Este reconocimiento internacional refuerza la imagen de Las Gaviotas como un lugar donde convergen la tradición y la modernidad. El video de Shakira y su canción del Mundial 2026 lograron un gran alcance, posicionando al plato peruano como un elemento central de la cultura popular.

Temas relacionados Ceviche Cevichería Las Gaviotas Mundial 2026 Shakira TikTok viral

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