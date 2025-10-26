San Martín de Porres: Hombre fue atacado a balazos por un presunto sicario a la salida de una bodega

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la Asociación Señor de los Milagros en el distrito limeño de San Martín de Porres, el sábado 26 de octubre un hombre fue atacado a balazos por un presunto sicario. El atacante que se apareció junto a otras dos personas, lo abordó cuando salía de consumir en una bodega y disparó su arma en varias oportunidades, dejándolo herido.

Ataque deliberado contra el hombre

Las primeras informaciones señalan que tres sujetos ingresaron por un pasaje principal del barrio, cuando uno de ellos al ver a su objetivo, aceleró la marcha y descargó su armamento. Debido a la ráfaga, varios de los impactos terminaron dando contra una casa contigua y un vehículo estacionado.

Debido a la imprecisión del atacante, el vecino logró eludir los tiros, aunque el presunto delincuente no se rindió y siguió disparándole, logrando herirlo por la espalda. Cuando consiguió su cometido, el facineroso huyó en dirección a la avenida Los Alisos junto a sus cómplices que se habían quedado esperando a que cumpliera con el encargo.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la escena del crimen para comenzar con las investigaciones del caso. Con las cámaras de seguridad de la zona se intentará identificar a los responsables y proceder con su captura.

Hasta el momento, el afectado se encuentra en un hospital cercano donde viene siendo atendido por las heridas de bala que sufrió. No se ha revelado detalles de su estado de salud. Por su parte, la bodega no interrumpió su servicio y ha continuado atendiendo al público.

Inseguridad en San Martín de Porres

Este distrito de Lima Norte es un punto lamentable de hechos delictivos, como se pudo evidenciar durante la semana, con un gimnasio que fue atacado por segunda vez en menos de dos semanas. Unos supuestos extorsionadores abrieron fuego contra el local que se ha negado a cumplir con el pago por sus chantajes.

Para tratar de combatir los altos índices de criminalidad, se realizó un operativo dentro de esta jurisdicción, que contó con la participación de unos 300 efectivos policiales, que fueron apoyados por personal de serenazgo. Como resultado de estas acciones preventivas, se detuvieron a 50 personas por presuntos delitos de prostitución clandestina y desorden público.

