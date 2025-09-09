Venezuela cayó goleado ante Colombia: La 'Vinotinto' fracasó en su intento de jugar el repechaje del Mundial 2026

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En el Monumental de Maturín, la selección de Venezuela no pudo conseguir la gesta de clasificar al repechaje del Mundial 2026. Ante una Colombia que no regaló nada, sucumbió por un abultado 3-6, resultado que le hizo depender del Bolivia-Brasil, que acabó con victoria y clasificación del cuadro del altiplano.

Minuto a minuto

Se consumo el triunfo de Bolivia sobre Brasil y dejò afuera del repechaje a Venezuela.

90' Sampaio no adiciona más y la ilusión venezolana está a la expectativa de cómo acabe en El Alto.

77' Cuando Venezuela buscaba ponerse a tiro, de contra Colombia liquida con el tanto de Jhon Córdoba.

76' Mal despeje de Mier y Rondón la encuentra solo para poner el 3-5.

75' Venezuela no encuentra el descuento y el sueño mundialista se va esfumando.

66' Suárez completa su póker en una buena acción ofensiva y una defensa local desorientada.

65' Kevin Mier salva el descuento venezolano. El golero puso las manos fuertes ante un cabezazo a quemarropa.

Debut como titular de Luis Javier Suárez en las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Cómo respondió? Con Hat-trick.



Impresionante el delantero del Sporting CP. Inamovible ahora en la Selección Colombia 🇨🇴. pic.twitter.com/NMx6CAu2PJ https://t.co/h8FrIBuA2s — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) September 10, 2025

59' Luis Suárez vuelve a mostrar su letalidad y anota el tercero de su cuenta personal.

57' Salomón Rondón adelantado en ataque venezolano.

50' Colombia lo da vuelta con el doblete de Suárez en una buena acción personal.

46' Arrancó la segunda parte.

Jugadores al medio antes de entrar al túnel.

45+4' Se acaba la primera parte con 2-2 en el marcador. Este resultado de momento deja afuera a Venezuela por el triunfo parcial de Bolivia.

45' Se juegan cuatro minutos más en el Monumental de Maturín.

El gol de Luis Javier Suárez para el 2-2 de la Selección Colombia 🇨🇴 frente a Venezuela 🇻🇪. Tremendo salto de Lucho Díaz entre los dos centrales para la asistencia.pic.twitter.com/XBhWg6ZO44 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 10, 2025

42' Colombia iguala poco antes del descanso por obra de Luis Suárez.

Chalaca al travesaño de Josef Martínez.

38' Chalaca de Josef Martínez da en el travesaño y por poco acaba en el 3-1 de la 'Vinotinto.

36' Venezuela controla las acciones ante una Colombia que no encuentra la forma de llegar al empate.

26' El encuentro se vuelve trabado con muchas faltas por ambos lados.

20' Se mantiene la ventaja para los locales sin llegadas de Colombia.

GOL DO JOSEF MARTINEZ!!!



Venezuela volta a ficar na frente do placar!



pic.twitter.com/dcVSBvd59g — DataFut (@DataFutebol) September 9, 2025

12' Venezuela se volvio a poner adelante con el tanto de Josef Martìnez tras una floja respuesta del meta Kevin Mier.

10' Yerry Mina igualó con un cabezazo tras un tiro de esquina. Los venezolanos reclamaron falta.

Qué golazo de Telasco Segovia que hace gritar y pone a soñar a todo Venezuela.



Venezuela 1-0 Colombiapic.twitter.com/cXKHNnZTmp — Titanes del fútbol MX (@TitanesFutMX) September 9, 2025

3' Telasco Segovia marca el 1-0 en los primeros compases del partido.

Himno venezolano en Maturín.

Con un estadio lleno, se entonó a viva voz el himno venezolano.