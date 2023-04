Santa Anita: Alcalde Olimpio Alegría denuncia amenazas de muerte tras asesinato de teniente alcalde

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde del distrito de Santa Anita, Olimpio Alegría, reveló esta mañana que ha visto en redes sociales están publicando amenazas de muerte en su contra luego de que se registró el asesinato del teniente alcalde John Valverde.

"Sigue el incapaz"

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre santanitense contó que ha podido leer lo califican de "incapaz" por su gestión y señalan que él sería la siguiente víctima de un crimen como el cometido contra el referido funcionario.

"Cualquier cobarde atrás de unas redes sociales ataca e insulta, pone apelativos. Estuve viendo en la mañana, leyendo unas redes, que (dicen) 'le sigue el incapaz del alcalde'. Pedí respeto y dicen 'que respeto si tú no haces nada por el distrito'. Pero, sin embargo, nosotros estamos trabajando", manifestó.

En tal sentido, la autoridad edil indicó que espera estas intimidaciones solo se traten de comentarios por parte de "un cobarde que está atrás de las redes sociales". Sin embargo, afirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) "tiene que hacer seguimiento a esas páginas".

"Nos tildan de incapaz, de que somos corruptos y la verdad que nosotros no tenemos ni un acto de corrupción. Estamos a cuatro meses de gestión y tratamos de hacer las cosas bien porque para eso nos eligió el distrito. El distrito me conoce como soy y la calidad de persona que soy", agregó.

Asesinato de teniente alcalde

Alegría Calderón afirmó tener poco conocimiento de las causas que habrían originado el asesinato del teniente alcalde de Santa Anita, John Valverde, quien fue acribillado la noche de ayer en la vía Evitamiento cuando se encontraba a bordo de su vehículo.

Tras ello, expresó que los efectivos de la PNP están "haciendo su trabajo" y espera que las investigaciones se resuelvan en el tiempo más breve posible, para poder dar con los actores intelectuales y materiales del crimen.

El burgomaestre se pronunció al llegar a la Municipalidad de Santa Anita, donde se le rendirá un homenaje al funcionario municipal que fue asesinado, y reveló que él "nunca ha tenido ninguna amenaza". "Yo siempre me desplazo libremente, no tengo seguridad, no tengo asesores", añadió.

¿Qué ocurrió?

Según la información policial, Valverde Ramírez fue interceptado por una moto lineal cuando se desplazaba en su auto este martes, 19 de abril, por la vía Evitamiento cruce con la avenida Los Quechuas.

En esta zona, los atacantes le dispararon más de 10 veces; por lo cual, su cuerpo habría recibido dos impactos de bala en la cabeza y cuatro en el pecho. Hasta ahora no se ha precisado cuántos fueron los atacantes, pero se conoce que Valverde se dirigía a su vivienda y estaba solo cuando ocurrieron los hechos.

Es así que, tras el asesinato del teniente alcalde de Santa Anita, el burgomaestre Olimpio Alegría denunció ante la prensa que en redes sociales se están difundiendo amenazas de muerte en su contra.