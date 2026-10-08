Protestas estudiantiles en Francia: exigen mejores escuelas, más profesores y cambios en los horarios educativos

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Francia enfrenta una ola de protestas estudiantiles que se ha extendido por todo el país. Los jóvenes reclaman mejores condiciones en las escuelas, más profesores y cambios en los horarios. Las movilizaciones comenzaron el 17 de septiembre en las afueras de París y, semanas después, sumaron a sindicatos y sectores políticos de izquierda.

El movimiento surgió por problemas que afectan a los estudiantes en su vida diaria. Entre sus principales reclamos están la falta de profesores, las aulas deterioradas, los horarios extensos y la falta de instalaciones adecuadas para enfrentar las altas temperaturas. También piden revisar la jornada escolar y ampliar el tiempo destinado al almuerzo.

Protestas se extienden por todo Francia

Desde finales de septiembre, cientos de institutos han sido bloqueados por estudiantes. La protesta creció rápidamente y llegó a ciudades como París, Lyon y Estrasburgo. Este martes, decenas de miles de personas salieron a las calles de la capital. Los organizadores calculan que las movilizaciones en todo el país podrían reunir al menos 250.000 participantes.

La protesta también recibió el respaldo de sindicatos como la CGT y de partidos de izquierda como Francia Insumisa y el Partido Socialista. Esta alianza amplió el alcance del movimiento, que ahora no solo reclama mejoras educativas, sino que también cuestiona las políticas de ahorro incluidas en el presupuesto del Gobierno para 2027.

Sin embargo, la movilización también ha registrado hechos violentos. Aunque la mayoría de las concentraciones fueron pacíficas, en algunos lugares hubo incendios, daños a bienes públicos y enfrentamientos con la Policía. Las fuerzas de seguridad utilizaron porras, gases lacrimógenos y munición antidisturbios para dispersar a los manifestantes.

El conflicto ya deja cientos de heridos y miles de detenidos. Según el Gobierno, 215 estudiantes y 715 policías han resultado heridos desde el inicio de las protestas. Además, 85 trabajadores educativos sufrieron lesiones. También fueron incendiadas o vandalizadas 24 escuelas y más de 5.000 personas fueron arrestadas, el 87 % de ellas menores.

Las protestas también han afectado el funcionamiento de las escuelas. El Ministerio de Educación informó que las clases fueron interrumpidas en 589 de unas 3.700 escuelas secundarias. Además, una organización estudiantil reportó afectaciones en 32 universidades. Las autoridades temen que los enfrentamientos aumenten si las movilizaciones continúan.

Futuro de las protestas

El Gobierno de Sébastien Lecornu intenta contener la situación con propuestas para contratar o sustituir profesores, renovar escuelas y revisar algunos aspectos de la jornada escolar. También investiga las denuncias sobre un uso desproporcionado de la fuerza policial. A la vez, estudia medidas para obligar a quienes dañen bienes públicos a pagar las reparaciones.

Es así que, el futuro de las protestas dependerá de la respuesta del Gobierno y de la capacidad de estudiantes y sindicatos para mantener la movilización sin nuevos episodios de violencia. Por ahora, las calles francesas siguen siendo el escenario de un conflicto que comenzó por problemas educativos, pero que ya se convirtió en una protesta social de mayor alcance.