Madre de joven ahogado en Miraflores revela que él no sabía nadar: "Me dijo que sus amigos lo ayudarían"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la mañana de ayer, 8 de marzo, se reportó la desaparición de un joven que había ingresado a la playa Waikiki, en Miraflores, en compañía de sus amigos. La madre del joven confesó que su hijo no sabía nadar y que estaba confiado en que sus amigos lo ayudarían a salir si algo sucedía.

Madre de joven ahogado rompe en llanto

La señora Lucila Guerrero, madre del joven que fue encontrado muerto horas después, habló con la prensa. Según dijo, su hijo no vivía con ella, pero había ido a visitarla unas horas antes y, tras jugar fútbol con sus amigos, le comunicó que se iban a ir a la playa.

Aunque la señora se opuso a la idea, aduciendo que era muy tarde y que él no sabía nadar, su hijo le dijo que sus amigos lo ayudarían. " Me dijo: 'No te preocupes, mamá, mis amigos me van a ayudar. Mis amigos siempre me ayudan, somos del barrio, pues'", dijo entre lágrimas.

La madre de familia confesó que se trataba de su hijo menor. Cuando se enteró de la noticia, aproximadamente a las 11:30 p.m. del 7 de marzo, acudió a la playa de Miraflores para empezar con la búsqueda de su hijo, quien horas más tarde fue varado por el mar en una playa del mismo distrito.

Cabe resaltar que, tras varias horas de intensa búsqueda, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo del joven en una playa del distrito de Miraflores. El hallazgo se produjo luego de que el mar lo arrastrara hasta la orilla. Uno de sus amigos fue quien reconoció el cadáver en el lugar. Posteriormente, las autoridades llegaron a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Joven ahogado en Miraflores

Según los primeros reportes, cuatro jóvenes ingresaron al mar para bañarse, pero solo tres lograron regresar a la orilla. El cuarto no pudo salir del agua y desapareció entre las olas, lo que generó preocupación entre sus acompañantes y otras personas que se encontraban en la playa.

Tras darse la alerta, personal de serenazgo, rescatistas y otros equipos de emergencia acudieron a la zona para iniciar un operativo de búsqueda en el lugar donde el joven fue visto por última vez. Las labores de rastreo se realizaron tanto en el mar como en la orilla, mientras familiares y amigos aguardaban noticias en la playa.

Es así que, La muerte del joven ha generado gran tristeza entre sus familiares y amigos. Su madre recordó entre lágrimas la última conversación que tuvieron antes de que fuera a la playa. El caso también ha reavivado el llamado a tomar precauciones al ingresar al mar, especialmente si no se sabe nadar.