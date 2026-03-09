RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Lamentable!

Terror en San Juan de Miraflores: Joven músico pierde la vida en confuso incidente

Un joven músico fue asesinado en San Juan de Miraflores luego de registrarse un extraño incidente en la zona. En el lugar se halló un vehículo con las ventanas rotas por lo que el hecho está siendo investigado.

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/03/2026

La ola de criminalidad y se sangre continúa manchando las calles de nuestro país, esta vez la víctima fue un joven músico quien perdió la vida en San Juan de Miraflores en circunstancias aún extrañas para sus vecinos, causando gran alarma. 

Crimen inusual

La víctima fue identificada como William Pariapaza Flores. Según las primeras investigaciones, cinco sujetos descendieron de un vehículo para confrontar a un hombre vestido de negro que iba acompañado por una mujer, en los exteriores de una tienda. 

Testigos dieron a conocer que la discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento violento, en el que la acompañante del hombre habría resultado agredida. En medio del tenso momento, apareció otro grupo de personas que se sumó a la violencia y a la confusión del incidente. 

La unidad involucrada en el altercado terminó con las ventanas rotas por piedras lanzadas, por otro lado, a solo media cuadra, se hallaron los restos de Pariapaza fueron hallados por moradores de la zonas, que resaltaron que el músico recibió dos impactos de bala en el pecho cuando salía de una reunión celebrada muy cerca. 

¿Qué se sabe del músico?

Pariapaza fue conocido en el sector por su trabajo como músico y por su participación en eventos en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. 

"Dicen que ha habido una fiesta allá arriba de la U y es bien conocido acá en el barrio. [¿Músico?] Si, que trabaja con un señor acá, un vecino dice, él toca teclados", contó una vecina.

Otros residentes que lo conocían lo describieron como una persona tranquila que "nunca ha pasado por este tema ni estar en líos ni en problemas. Es un músico muy conocido acá en San Juan y el sur. Contratado por muchos grupos". 

En sus redes sociales se observa que la víctima compartía imágenes y videos de sus presentaciones, así como mensajes de saludo de su entorno artístico.

Tras el hecho, agentes de criminalística acudieron a la zona para recabar evidencias y realizar las diligencias correspondientes. Las cámaras de seguridad de la municipalidad serán fundamentales para lograr identificar a los responsables de su fallecimiento. 

