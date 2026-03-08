Tragedia en el mar: hallan sin vida a joven que desapareció tras ingresar a la playa Waikiki con sus amigos

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Lo que comenzó como una salida entre amigos terminó en tragedia en la Costa Verde. Un joven que había desaparecido en el mar tras ingresar al agua en la playa Waikiki, en Miraflores, fue encontrado sin vida luego de varias horas de intensa búsqueda.

Según los primeros reportes, cuatro jóvenes ingresaron al mar para bañarse, pero solo tres lograron regresar a la orilla. El cuarto no pudo salir del agua y desapareció entre las olas, lo que generó preocupación entre sus acompañantes y otras personas que se encontraban en la playa.

Tras darse la alerta, personal de serenazgo, rescatistas y otros equipos de emergencia acudieron a la zona para iniciar un operativo de búsqueda en el lugar donde el joven fue visto por última vez.

Las labores de rastreo se realizaron tanto en el mar como en la orilla, mientras familiares y amigos aguardaban noticias en la playa.

Intensa búsqueda en el mar

Luego del reporte de desaparición, los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en el sector cercano a la playa Waikiki, donde el grupo había ingresado al agua.

Durante varias horas, los rescatistas recorrieron distintos puntos del litoral en un intento por ubicar al joven lo más rápido posible. Familiares y amigos permanecieron en la zona siguiendo el avance del operativo, con la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, con el paso del tiempo el cuerpo del joven fue localizado en el mar, confirmándose el desenlace fatal de la emergencia que generó gran preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Este tipo de incidentes suele movilizar a varios equipos de rescate debido a las condiciones del mar y a las corrientes que pueden presentarse en la costa limeña.

Dolor entre familiares y cuestionamientos

La confirmación del hallazgo causó gran conmoción entre los familiares y amigos del joven, quienes habían permanecido en la playa desde que se reportó la desaparición.

Testigos indicaron que el grupo había ingresado al mar minutos antes de que se produjera la emergencia. Uno de ellos no logró regresar a la orilla, lo que desencadenó el pedido de ayuda y el despliegue de equipos de búsqueda.

De forma secundaria, algunos amigos señalaron que intentaron comunicarse con la Policía para reportar la emergencia, aunque aseguraron que no obtuvieron una respuesta inmediata en ese momento.

Mientras tanto, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes tras el hallazgo del cuerpo, en un caso que ha generado preocupación entre quienes visitan las playas de la Costa Verde.