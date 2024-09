Secretario del Colegio Médico del Perú sobre último examen del Serums: "La prueba fue mediocre"

En una entrevista exclusiva para Exitosa, el secretario de Desarrollo Profesional y científico del Colegio Médico del Perú (CMP), Gustavo Franco Paredes subrayó que la última prueba del Serums fue "improvisada y mediocre".

Asimismo indicó que la totalidad de los profesionales médicos que dieron la prueba de Serums, solo un 49.2% lograron una nota aprobatoria, es decir que más de la mitad desaprobaron dicha evaluación.

Durante el diálogo con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el secretario sostuvo que el tiempo designado para realizar el examen provocó que la calidad del mismo no sea el adecuado.

"Sí se considero que no era oportuno, elaborar un examen con características de tiempo que no permitían garantizar su calidad. Desde el punto de vista técnico, el CMP considera que este examen es un examen improvisado. La Defensoría encuentra que el 44% de las preguntas no son pertinentes", declaró.