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¡Crimen no se detiene!

SMP: Presuntos extorsionadores balean a conductor de la empresa 'Nor Lima' tras fingir ser pasajeros

La unidad fue atacada bajo la modalidad del falso pasajero en San Martín de Porres. El conductor recibió dos disparos y permanece estable, mientras tanto, la Policía investiga un presunto caso de extorsión.

Balean a conductor de la empresa 'Nor Lima' y resulta herido
Balean a conductor de la empresa 'Nor Lima' y resulta herido (Composición Exitosa)

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/06/2026

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Un nuevo ataque armado contra una unidad de transporte público volvió a generar preocupación en San Martín de Porres. Un conductor de la empresa Nor Lima fue baleado por dos sujetos que actuaron bajo la modalidad del falso pasajero cuando la cúster circulaba por la avenida Pacasmayo. Las autoridades investigan si el atentado estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

El ataque ocurrió aproximadamente a las nueve de la noche del último domingo. De acuerdo con la información preliminar, dos hombres participaron en el atentado. Uno de ellos abordó la unidad como pasajero, mientras que el segundo se acercó por la ventana y abrió fuego contra el conductor. La víctima recibió dos impactos de bala, uno a la altura de la cadera y otro en el abdomen.

Es el tercer atentado contra la empresa 'Nor Lima'

El conductor fue identificado como Juper Orbezo Rodríguez, padre de un niño de seis años, quien desde hace dos años trabajaba en la empresa junto a su esposa, que se desempeña como cobradora. Ella fue testigo directo del atentado y relató los dramáticos momentos que vivieron durante la agresión.

"Nosotros como siempre salimos a trabajar y veníamos sin pasajeros, habían dos personas, uno que estaba primero antes que el otro, entonces ahí paramos para que suba y él se sentó y ahí nomás viene el otro y disparó por la ventana. Yo creo que los dos han estado camuflados porque disparó y se fue el otro a la izquierda y el otro derecha. Yo lo que hice gritar auxilio por mi esposo, me paré a la mitad de la pista para agarrar cualquier carro que venga. Gracias a Dios vino un auto que se apiadó y con la misma se fue al hospital", declaró para Exitosa.

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Tras el ataque, el conductor fue trasladado de inmediato en un vehículo particular hasta el hospital Cayetano Heredia. Según informaron sus familiares, permanece internado y su estado de salud es estable, mientras continúa recibiendo atención médica especializada por las heridas ocasionadas por los disparos.

Hasta la escena llegaron agentes de la comisaría Sol de Oro, personal de la Municipalidad de San Martín de Porres y peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias dentro de la unidad atacada. El atentado ocurrió frente a la institución educativa Technology. Este es el tercer ataque que sufre la empresa Nor Lima y, aunque las autoridades no descartan un móvil extorsivo, la cobradora aseguró que desconoce si la empresa ha recibido amenazas.

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