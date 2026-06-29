Terremoto en Venezuela: Damnificados obligan a militares a rescatar a víctimas tras desastre

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La desesperación marca el ritmo de las labores de rescate en el estado venezolano de La Guaira, tras los devastadores terremotos registrados. Los ciudadanos, agotados por la espera, confrontaron a los militares presentes para exigirles abandonar sus armas y participar activamente en la remoción de escombros.

Tensión y reclamos en zonas devastadas

La tensión alcanzó niveles críticos en el sector Tanaguarena, donde voluntarios y familiares enfrentaron a unos 20 efectivos militares. La población reclamó que los uniformados custodiaban el perímetro con fusiles en lugar de ayudar en las tareas de búsqueda, a pesar de la gravedad de la tragedia.

"El país necesita de ustedes. Baja tu arma, baja los plomos", exclamó.

Según reportes, Alexander Mijares, un voluntario local, criticó duramente la inacción del personal militar. Señaló que mientras los civiles realizaban el trabajo pesado bajo los restos de las estructuras colapsadas, los soldados permanecían apartados, cumpliendo funciones de custodia en lugar de asistir a los damnificados.

"¿Por qué no los trajeron en bragas? ¿Por qué no los trajeron con palas y con picos? ¿Por qué los trajeron con fusil y con armas?", indicó.

Las autoridades locales mantienen una militarización estricta en todo el estado, lo cual ha generado un fuerte malestar social. Los vecinos denuncian que la implementación de un sistema de salvoconductos para acceder a zonas críticas ha retrasado significativamente la llegada de ayuda médica y equipos de rescate especializados.

Situación humanitaria y apoyo internacional

La crisis tras el doble terremoto ha dejado un saldo oficial de 1.450 muertos y miles de heridos. Las estimaciones de las Naciones Unidas sugieren que la cantidad de desaparecidos supera los 50.000, en un contexto donde cerca de 800 edificaciones han sufrido daños estructurales graves.

La magnitud del desastre ha superado la capacidad operativa de los servicios de emergencia estatales. Ante esta realidad, muchas familias han comenzado a realizar excavaciones manuales en sus viviendas destruidas, utilizando herramientas improvisadas y solicitando constantemente el apoyo de las cuadrillas de rescate de voluntarios internacionales.

Mientras tanto, el despliegue de ayuda internacional intenta paliar la situación. Brigadas de 24 países colaboran en las labores de emergencia, destacando la participación de Estados Unidos con marines especializados para rehabilitar el puerto de La Guaira, facilitando así la entrada de insumos esenciales hacia la zona.

La situación tras el terremoto en Venezuela expone la crisis en La Guaira y la falta de respuesta estatal. Los familiares de víctimas buscan desaparecidos mientras la ayuda humanitaria intenta coordinarse en un terreno marcado por la devastación y el esfuerzo ciudadano de rescate de víctimas.