Retiran del mercado CONOCIDA MARCA de galletas saladas por tener componentes alérgicos

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La agencia alimentaria activó una alarma luego de que se detectaran componentes lácteos en las galletas saladas. El organismo recomendó que las personas que padecen de alergias o intolerancia a la lactosa eviten ingerir este producto para que prevengan posibles reacciones adversas.

Identificación del producto y zonas de riesgo

El artículo afectado se comercializa en envases de 100 gramos, conservados a temperatura ambiente, con fecha de consumo preferente para el 30 de junio. Según la AESAN, el lote principal es el '0SZ0953751', aunque la advertencia incluye a cualquier unidad que omita la leche.

La distribución inicial de estas galletas se focalizó en Andalucía, Cataluña, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana. No obstante, las autoridades no descartan que existan redistribuciones en otras regiones, por lo que el sistema de control ya verifica la retirada de los puntos de venta.

Retiran unas conocidas galletas saladas por un importante error en el etiquetado con posibles riesgos para la salud. El lote del producto afectado se ha vendido en Andalucía, Cataluña, Murcia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, y no se descarta que en más regiones. pic.twitter.com/aR9hrIMTc8 — SUR. El periódico de Málaga (@DiarioSUR) May 10, 2026

El reporte oficial indica que la falta de esta advertencia en el envoltorio de las galletas Tuc Craker con sabor crema agria y cebolla infringe las normativas vigentes sobre etiquetado de alérgenos. Esta omisión técnica representa un peligro potencial para los ciudadanos que dependen de la lista de ingredientes para cuidar su salud diaria.

Este error en el empaquetado fue detectado mediante los controles habituales de calidad que se realizan sobre productos de alta rotación. Las autoridades han solicitado a los supermercados que retiren de forma inmediata todas las unidades que coincidan con la descripción del producto.

Protocolos de seguridad y consumo responsable

Este aviso se gestionó mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para garantizar la protección de los consumidores vulnerables. El ente público enfatizó que el consumo de estas galletas no supone ningún riesgo para quienes no presentan intolerancias o alergias a los lácteos.

Los establecimientos comerciales ya han sido notificados para proceder al bloqueo de las existencias actuales en sus estanterías. El seguimiento realizado por las comunidades autónomas permite que la cadena de suministro sea depurada rápidamente para evitar cualquier tipo de accidente alimentario grave.

Se aconseja a los consumidores que presenten síntomas tras el consumo del producto acudir a un centro médico de inmediato. La rapidez en la respuesta sanitaria es clave para minimizar las consecuencias de una ingesta accidental de alérgenos no declarados en el envase.

En caso de haber adquirido las galletas Tuc crema agria y cebolla, los usuarios afectados pueden solicitar la devolución del dinero. La AESAN mantiene el monitoreo constante para informar sobre nuevas actualizaciones que protejan a la población con alergias o intolerancia a la leche.